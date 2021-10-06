Голова "Укрексімбанку" перепросив за напад на журналістів

Голова правління державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер, якого наглядова рада фінустанови відсторонила від посади, попросив вибачення за напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю в будівлі банку.

"Я щиро прошу вибачення у працівників видання "Схеми" Кирила Овсяного та Олександра Мазура! Наразі у формі цього посту, але завжди готовий зробити це у будь-якій зручній їм формі", - цитує Мецгера пресслужба банку у Facebook у вівторок, 6 жовтня.

Крім того, він попросив вибачення в колег за шкоду іміджу банку, а також в усіх журналістів України.

Напад на журналістів: в "Укрексімбанку" тимчасово змінили керівника

Раніше наглядова рада "Укрексімбанку" на екстреному засіданні відсторонила Мецгера від посади голови правління на період розслідування нападу на журналістів програми "Схеми".

Також на засіданні призначили виконувачем обов'язків голови правління банку члена правління Сергія Єрмакова. Водночас остаточне рішення про повноваження Мецгера наглядова рада ухвалить за результатами внутрішнього розслідування.

Перед тим Мецгер заявляв, що для того, щоб "частково зменшити шкоду репутації банку", він невідкладно напише заяву про складання повноважень голови правління на час проведення слідчих дій поліцією. Однак спершу в "Укрексімбанку" відкидали звинувачення та звинувачували журналістів у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом.

Тим часом Київська міська прокуратура повідомила у середу, що підготувала підозри двом працівникам "Укрексімбанку" через напад на журналістів програми "Схеми".

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Конфлікт між "Укрексімбанком" та журналістами "Схем"

Нагадаємо, напередодні журналісти програми розслідувань "Схеми" повідомили, що на їхню знімальну групу напали в кабінеті очільника "Укрексімбанку" під час запису інтерв'ю з Мецгером.

За словами журналістів, банкіру не сподобалось запитання репортера Кирила Овсяного. Після цього охорона "скрутила" оператора Олександра Мазура, відібрала у знімальної групи техніку й видалила запис інтерв'ю. Потім, як стверджують Овсяний і Мазур, їх ще годину утримували в кабінеті.

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Журналісти звернулись із заявою до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

Пізніше журналісти відновили видалені відео нападу на картках із обох камер, на які вівся запис. На них видно і сам момент нападу співробітника банку на оператора.

В Офісі президента України засудили напад на журналістів "Схем" в приміщенні державної фінансової установи.