Голова комітету Бундестагу закликав змінити політику стосовно Росії

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, та голова парламентського комітету з міжнародних справ Міхаель Рот (Michael Roth) закликав створювати нову архітектуру європейської безпеки, спираючись на військове стримування, політичну та економічну ізоляції Росії. Про це Рот написав у колонці для видання Welt am Sonntag у суботу, 9 липня.

"Стосовно Росії нам потрібно більше реалізму, а не наївних спроб видавати бажане за дійсне", - пише Рот. На його думку, безпека у Європі може існувати "лише проти Росії, а не разом з нею". "В майбутньому не може бути особливого шляху Німеччини з Росією за рахунок наших партнерів з Центральної та Східної Європи", - написав Рот та закликав переглянути німецьку політику стосовно Росії.

Політик також підкреслив "грубі помилки", яких його партія припустилася в минулому. За його словами, СДПН "по праву пишається політикою 1970-х років Віллі Брандта". Мова про принцип "зміни через зближення", який був лейтмотивом політики СДПН та який спрямовувався на розрядку напруги у відносинах з СРСР.

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"Попри усі його історичні здобутки, ми не маємо прикриватися Віллі Брандтом у світлі корінних змін у світі", - пише Рот. Водночас за його словами, для переосмислення цієї політики "у жодному разі не можна відмовлятися від традиційних соціал-демократичних ліній". "Прихильність Брандта миру та розрядці була такою успішною ще й тому, бо її підтримала військова міць під знаком ядерного стримування", - нагадує він.

Німецькі політики - про переосмислення підходу до Росії

У березні співголова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) також назвав помилковим підхід "зміни через торгівлю", який, за його словами, був основним принципом стосовно СРСР в епоху канцлера Брандта. "Однак така концепція виявилась неспроможною", - констатував Клінґбайль. "Озираючись назад, ми, звісно, маємо спитати себе, чи маємо ми інакше оцінити російське вторгнення до Грузії 2008 року, анексію Криму 2014 року чи замовні вбивства у Лондоні та Берліні. Чи не помилились ми у знаменнях часу?" - задавався він питанням після початку війни.

Клінґбайль також нагадав, що "зближення та співпраця передбачають наявність власної сили". "У часи Віллі Брандта оборонний бюджет складав понад три відсотки від нашої економічної потужності", - підкреслив він.

"Ми маємо визнати, що нинішня політика російського керівництва є реальною загрозою безпеці у Європі. Це сумна відправна точка для випрацювання політики стосовно Росії, яка має починатися з тверезого погляду на реальність в дусі Еґона Бара (Egon Bahr), але яка на цьому не зупиниться", - заявив, своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

При цьому він закликав не ототожнювати Путіна з Росією: "Не російський народ ухвалив рокове рішення про вторгнення в Україну. Ця війна - війна Путіна". Робити таке розрізнення вкрай важливо, "аби не поставити під загрозу примирення між німцями та росіянами після Другої світової війни", сказав Шольц.