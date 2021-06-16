"Голос" проведе з'їзд, щоб вирішити "внутрішню кризу"

Партія "Голос" має намір у липні провести з'їзд та вирішити "внутрішню кризу" в політичній силі, йдеться в оприлюдненій у четвер, 17 червня, заяві партії. "Відповідно до статуту партії, ситуацію може вирішити лише з'їзд партії. Ми ухвалили рішення про проведення з'їзду в липні цього року, остаточну дату з'їзду найближчим часом призначить політрада партії. На цьому з'їзді ми поставимо крапку в цій внутрішній кризі та будемо рухатися далі", - зазначається у заяві.

Як повідомлялося, половина членів депутатської фракції "Голос" висловила недовіру її керівнику Ярославу Железняку та заявила про намір створити окреме об'єднання в парламенті під назвою "Справедливість". Крім того, частина фракції має намір ініціювати виключення з її складу голови партії Кіри Рудик, яка "прогулює понад 60 відсотків засідань".

Керівництво партії "Голос" вважає, що ініціатива 10 депутатів фракції партії створити групу "Справедливість" порушує закон. У політсилі заявили, що тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи, але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України.