 ″Голос″ проведе з′їзд, щоб вирішити ″внутрішню кризу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2021

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Новини

"Голос" проведе з'їзд, щоб вирішити "внутрішню кризу"

Партія "Голос" проведе у липні з'їзд, на якому планує "поставити крапку у внутрішній кризі та рухатися далі". Раніше 10 депутатів фракції "Голос" висловили недовіру її керівнику.

Партія Голос планує вирішити свої проблеми на з'їзді

Партія "Голос" планує вирішити свої проблеми на з'їзді

Партія "Голос" має намір у липні провести з'їзд та вирішити "внутрішню кризу" в політичній силі, йдеться в оприлюдненій у четвер, 17 червня, заяві партії. "Відповідно до статуту партії, ситуацію може вирішити лише з'їзд партії. Ми ухвалили рішення про проведення з'їзду в липні цього року, остаточну дату з'їзду найближчим часом призначить політрада партії. На цьому з'їзді ми поставимо крапку в цій внутрішній кризі та будемо рухатися далі", - зазначається у заяві.

Як повідомлялося, половина членів депутатської фракції "Голос" висловила недовіру її керівнику Ярославу Железняку та заявила про намір створити окреме об'єднання в парламенті під назвою "Справедливість". Крім того, частина фракції має намір ініціювати виключення з її складу голови партії Кіри Рудик, яка "прогулює понад 60 відсотків засідань".

Керівництво партії "Голос" вважає, що ініціатива 10 депутатів фракції партії створити групу "Справедливість" порушує закон. У політсилі заявили, що тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи, але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України.

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