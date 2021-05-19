 ″Голос″ розколовся: керівництву фракції закидають узурпацію влади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2021

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Новини

"Голос" розколовся: керівництву фракції закидають узурпацію влади

Половина фракції "Голос" має намір ініціювати виключення голови партії Кіри Рудик зі складу фракції. Вони оголосили про створення окремої групи "Справедливість".

Депутати Верховної Ради України

Депутати Верховної Ради України

10 депутатів Верховної Ради України від фракції "Голос" висловили недовіру голові своєї фракції Ярославу Железняку та мають намір ініціювати виключення голови партії депутатки Кіри Рудик зі складу фракції. Про це з у середу, 16 червня, заявила депутатка Олександра Устинова. "Вчора керівництво нашої партії і фракції фактично перейшло "червону лінію" і зрадило своїх виборців і українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову і культуру, тому ми, 10 депутатів, половина фракції "Голос" хочемо оголосити про створення окремої групи "Справедливість", - сказала вона, передає агенція "Українські новини". 

10 депутатів обвинувачують керівництво партії в узурпації влади і оскверненні принципів демократії, які призвели до фактичного знищення іміджу партії і фракції. Також вони обвинуватили керівництво партії і фракції в підтримці голосувань за "дерибан" столичної землі, бажанні знищити антикорупційні органи і "договорняки".

Депутати висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку. "Він порушує закон і положення про фракцію і більш як квартал ігнорує обов'язок скликати і вести засідання фракції", - сказала Устинова.

Також депутати заявили, що ініціюють виключення з фракції голови партії Кіри Рудик як депутата, що має понад 50 відсотків прогулів. "Нагадаємо, ми в програмі партії на парламентських виборах обіцяли забирати мандат у тих, хто прогулює понад половину засідань. Час виконувати обіцянки, починаючи із себе", - додала Устинова.

До групи "Справедливість" увійшли Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталія Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін та Ярослав Юрчишин.

Дивитись відео 14:24

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