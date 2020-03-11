Сергій Притула залишає партію "Голос"

Колишній кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула заявив про вихід з цієї політсили. "Станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії "Голос", - написав Притула у соцмережі Facebook у понеділок, 7 червня.

При цьому він додав, що не йде з політики. "Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", - зазначив Притула.

Він наголосив, що рішення приєднатися до партії 8 червня 2019 року було "усвідомленим і зваженим". "Мені подобалась команда людей, яка зібралась під новим політичним брендом, цінності, навколо яких об’єднались ці люди, та мета, яку ми спільно перед собою поставили", - нагадав Притула.

Раніше, 16 березня, частина депутатів "Голосу" проголосували за спрямування до Конституційного суду законопроєкту щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директорів Національного антикорупційного бюро та Державної служби розслідувань. У відповідь політрада партії попередила цих депутатів про виключення після голосування.

Згодом Сергій Притула публічно виступив проти керівниці партії Кіри Рудик. Він заявляв, що політрада партії має почути і виконати вимогу своїх однопартійців, які вимагають перевиборів керівництва. Після цього Притула сказав, що хоче стати новим керівником партії. Однак згодом члени "Голосу" обрали новий склад політради, і Притула до нього не потрапив.

До цього, у 2020 році, "Голос" залишив колишній голова партії Святослав Вакарчук. Після цього делегати партії ухвалили рішення призупинити депутатські повноваження Вакарчука на позачерговому з'їзді партії.