Главу МЗС України запросили до Брюсселя

Дмитро Кулеба повідомив, що його запросили взяти участь в засіданні Ради ЄС 19 квітня.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запросив його на засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня. Про це Кулеба написав у своєму Twitter у неділю, 4 квітня.
Кулеба зазначив, що говорив з Боррелем і ключовою темою розмови з ним було загострення Росією безпекової ситуації. "ЄС із вами", - наводить глава МЗС України слова верховного представника ЄС з закордонних справ.
Читайте також: Німеччина і Франція занепокоєні через порушення перемир'я на Донбасі
Нагадаємо, 30 березня газета The New York Times повідомила, що близько 4 тисяч військових РФ скупчилися на кордоні з Україною. За інформацією видання, Європейське командування збройних сил США підвищило рівень спостереження за ситуацією з "можливої кризи" до "потенційно неминучої кризи" - найвищої позначки. Це реакція на те, що Росія не вивела свої військові частини після завершення 23 березня військових навчань.
Читайте також: Військо РФ біля кордону з Україною: що відбувається і які можуть бути наслідки
У соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про перекидання Росією додаткових підрозділів у Брянську, Воронезьку і Ростовську області, а також в анексований Крим. За даними розвідки міноборони України, Росія завершує підготовку до провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі. Також у міноборони не виключили спробу просування російських окупаційних військ углиб території України.
Росія заперечує можливий початок бойових дій.