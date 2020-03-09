 Глава МВС Німеччини не проти відновлення ігор Бундесліги вже у травні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2020

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Глава МВС Німеччини не проти відновлення ігор Бундесліги вже у травні

Очільник німецького МВС Горст Зеегофер підтримав ідею відновлення футбольних змагань вже у травні. Раніше із такою пропозицією виступила Німецька футбольна ліга.

Згідно з планами Німецького футбольного союзу ігри мають відбуватися за порожніх трибун

Згідно з планами Німецького футбольного союзу ігри мають відбуватися за порожніх трибун

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) підтримав план відновлення матчів Бундесліги, німецького чемпіонату з футболу, у травні. Про це він заявив у інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag, опублікованому у неділю, 3 травня.

Таким чином він підтримав оголошену раніше пропозицію Німецького футбольної ліги (DFL). "Я вважаю план DFL реалістичним і підтримаю перезавантаження у травні", - заявив глава МВС, до повноважень якого входить, зокрема, й опікування спортом високих досягнень у Німеччині.

У DFL сподіваються, що під час наступної конференції канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) із главами урядів федеральних земель, яка відбудеться 6 травня, буде ухвалено дозвіл на поновлення ігор Бундесліги. План ліги передбачає, що ігри відбуватимуться без глядачів. Також клуби першої та другої футбольних ліг ФРН вже розпочали тестування власних гравців та персоналу на коронавірус SARS-CoV-2.

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Жодних привілеїв для спорту

При цьому Зеегофер наполіг на тому, що футболісти Бундесліги не повинні мати жодних привілеїв у порівнянні із пересічними громадянами. Так, тестування спортсменів не мають призводити до нестачі тестів у системі охорони здоров'я.

"Якщо у когось в команді чи у персоналу клубу буде виявлений коронавірус, то весь клуб, а можливо, й команда, проти якої відбулася остання на той час гра, мають провести два тижні на карантині", - заявив Зеегофер.

Він визнав, що такий підхід має ризики для розкладу ігор та можливості підбити справедливі підсумки чемпіонату: "Але я виступаю за те, аби наважитися на спробу знову уможливити проведення ігор".

Заражені коронавірусом футболісти з Кельна

Видання зазначає, що це інтерв'ю було записане ще до повідомлення про виявлення трьох випадків коронавірусу у клубі 1.FC Köln, що грає у Бундеслізі. Йдеться про інфікування двох футболістів та одного члена допоміжного персоналу, які тепер змушені перебувати на двотижневому карантині.

Окрім того, на ці вихідні тренування у клубі були припинені, а усі інші члени клубу пройдуть повторне тестування 4 травня. Згідно з раніше оприлюдненими інструкціями DFL, до ігор та тренувань будуть допущені лише ті гравці, які двічі продемонстрували негативний результат тесту на коронавірус SARS-CoV-2.

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