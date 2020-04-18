Коронавірус і футбол. Як фанати підтримують свої команди в Німеччині

Що означає гра без глядачів, на початку березня дізналися футболісти клубів 1. FC Köln та "Боруссії Менхенґладбах" (Borussia Mönchengladbach). Уперше в історії Бундесліги команди змагалися за порожніх трибун. Гра без фанатів "лякає", розповів агенції dpa суддя Деніз Айтекін (Deniz Aytekin). "Це не той футбол, якого ми хочемо", - сказав тренер "Боруссії" Марко Розе (Marco Rose). Навіть попри те, що "Боруссія" обіграла Кельн із результатом 2:1.

Масові заходи в Німеччині заборонені щонайменше до 31 серпня. Футбольні клуби і фанати вдаються до творчих ідей, як поліпшити настрій на стадіонах, коли ігри, хоч і без глядачів, відновляться, пише в суботу, 18 квітня, інформагенція dpa.

Картонні вболівальники

Фани Borussia Mönchengladbach уже замовляють друк картонних фігур із фотографіями власних облич. Картонних "уболівальників" розміщуватимуть на трибунах під час матчів "Боруссії". Ініціатори кажуть, що до проєкту уже долучилися понад тисяча учасників.

Фанати клубу Borussia Mönchengladbach замовляють друк картонних фігур із власними фото

Прихильники 1. FC Köln вирішили подбати про те, щоб під час матчів улюбленої команди на трибунах були банери, прапорці і плакати. Футбольний клуб підтримує ідею.

Підтримка у смартфоні

Тим часом у Німеччині розробляють мобільний додаток, який дозволить гравцям чути вболівальників під час матчів. Додаток пропонує користувачам тиснути на кнопки з різними звуками: овації, крики для підтримки тощо. Ідея така: користувачі тиснуть на кнопки, коли дивляться матчі по телевізору або онлайн. Звуки наживо транслюють на стадіоні з репродукторів. Що більше людей тиснуть, то більше галасу! Розробники додатка проводять переговори з різними клубами Бундесліги. Коли саме застосунок оприлюднять, поки невідомо.

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