Коронавірус і футбол. Як фанати підтримують свої команди в Німеччині

Що означає гра без глядачів, на початку березня дізналися футболісти клубів 1. FC Köln та "Боруссії Менхенґладбах" (Borussia Mönchengladbach). Уперше в історії Бундесліги команди змагалися за порожніх трибун. Гра без фанатів "лякає", розповів агенції dpa суддя Деніз Айтекін (Deniz Aytekin). "Це не той футбол, якого ми хочемо", - сказав тренер "Боруссії" Марко Розе (Marco Rose). Навіть попри те, що "Боруссія" обіграла Кельн із результатом 2:1.
Масові заходи в Німеччині заборонені щонайменше до 31 серпня. Футбольні клуби і фанати вдаються до творчих ідей, як поліпшити настрій на стадіонах, коли ігри, хоч і без глядачів, відновляться, пише в суботу, 18 квітня, інформагенція dpa.
Картонні вболівальники
Фани Borussia Mönchengladbach уже замовляють друк картонних фігур із фотографіями власних облич. Картонних "уболівальників" розміщуватимуть на трибунах під час матчів "Боруссії". Ініціатори кажуть, що до проєкту уже долучилися понад тисяча учасників.
Фанати клубу Borussia Mönchengladbach замовляють друк картонних фігур із власними фото
Прихильники 1. FC Köln вирішили подбати про те, щоб під час матчів улюбленої команди на трибунах були банери, прапорці і плакати. Футбольний клуб підтримує ідею.
Підтримка у смартфоні
Тим часом у Німеччині розробляють мобільний додаток, який дозволить гравцям чути вболівальників під час матчів. Додаток пропонує користувачам тиснути на кнопки з різними звуками: овації, крики для підтримки тощо. Ідея така: користувачі тиснуть на кнопки, коли дивляться матчі по телевізору або онлайн. Звуки наживо транслюють на стадіоні з репродукторів. Що більше людей тиснуть, то більше галасу! Розробники додатка проводять переговори з різними клубами Бундесліги. Коли саме застосунок оприлюднять, поки невідомо.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Заражені дверні ручки
Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Обережно в їдальні!
Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Чи варто боятися імпортних товарів?
Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Посилка з вірусами
Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Що робити з домашніми улюбленцями?
Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Невже й городина небезпечна?
Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Морозу вірус не боїться
Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Тримайтеся осторонь дичини!
У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.
Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков