Генсек ОБСЄ каже про часткове розблокування спостерігачів у Донецьку

Генеральна секретарка Організації безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) Гельґа Марія Шмід (Helga Maria Schmid) повідомила про "зменшення перешкод у свободі пересування" спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) у непідконтрольному українському урядові Донецьку. Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter у четвер, 21 жовтня.

Водночас в ОБСЄ в четвер не уточнили, як саме зменшились перешкоди для спостерігачів, які з минулого тижня були фактично заблоковані у своєму штабі в донецькому готелі Park Inn через пікети людей, яких підконтрольні проросійським сепаратистам ЗМІ називають місцевими активістами.

ОБСЄ категорично засуджує блокування, вказуючи, що втручанню в роботу СММ "немає жодних виправдань". В раніше оприлюдненій заяві організації вказується, що з огляду на внутрішні заходи безпеки спостерігачам "не вдається відрядити жоден патруль із Донецького патрульного центру для виконання доручених місії завдань".

Читайте також: Блокування роботи місії ОБСЄ на Донбасі: на що розраховувати Україні

В Донецьку не вперше виникають "громадянські протести" проти місії ОБСЄ (архівне фото)

Справа в росіянині

Сепаратисти з самопроголошеної "Донецької народної республіки" заблокували штаб СММ ОБСЄ в Донецьку 15 жовтня. Через два дні до аналогічних дій вони вдалися в Горлівці, що так само підконтрольна "ДНР". Керівництво сепаратистів вимагає від Києва звільнення громадянина РФ Андрія Косяка, захопленого в полон раніше під Первомайском у Луганській області. ОБСЄ у "ДНР" закликають засудити арешт Косяка і сприяти його звільненню, адже стверджують, що він був співробітником Спеціального центру контролю і координації (СЦКК) на Донбасі.

Суд у підконтрольній Україні частині Луганщини 18 жовтня взяв 43-річного Андрія Косяка під варту на два місці - йому оголосили про підозру в участі в незаконному збройному формуванні. За даними Луганської обласної прокуратури, він вступив до збройних загонів "ЛНР" ще 2017 року, а під Первомайськом збирав данні про українські позиції під виглядом розмінування "нейтральної смуги".

Українське МЗС 21 жовтня пообіцяло допустити до підозрюваного представників російського консула та представників міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Водночас на офіційних інформаційних ресурсах "ДНР" ніяк не коментують імовірне послаблення блокування спостерігачів ОБСЄ в Донецьку. За їхніми повідомленнями, під готелем Park Inn і далі мітингують "громадські активісти". За інформацією підконтрольних сепаратистам ЗМІ, представник організаторів пікету Сергій Ярош пообіцяв не розходитися, поки співробітники ОБСЄ не виконають їхніх вимог щодо звільненню Андрія Косяка.