 Генсек НАТО наголосив на важливості військового стримування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Генсек НАТО наголосив на важливості військового стримування

Чим переконливіший фактор військового стримування, тим легше вести переговори про контроль над озброєннями, зазначив Єнс Столтенберг. Він підкреслив важливість поєднання тиску і готовності до діалогу у відносинах з РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з експертками з дослідження проблем миру підкреслив важливість військового стримування. Чим переконливіший фактор військового стримування, тим легше вести переговори про контроль над озброєннями, запевнив Столтенберг під час дискусії щодо міжнародних зусиль з підтримання миру на третьому Екуменічному церковному з'їзді у Франкфурті-на-Майні в суботу, 15 травня. Церковний форум через пандемію відбувається переважно в онлайн-форматі.

За словами генсека НАТО, поки існує військова загроза, "ми повинні мати для початку переконливий стримуючий фактор", цитує інформагентство dpa.

Як приклад балансу між тиском та діалогом Столтенберг навів відносини НАТО з Росією. "Ми пропонуємо діалог, але Росія продовжує поводитися агресивно як вдома, так і на міжнародному рівні", - сказав він, маючи на увазі агресію РФ в Україні, Грузії та дії щодо опозиціонера Олексія Навального. "Ми повинні продовжувати економічний тиск і санкції, і водночас робити пропозицію щодо діалогу", - зазначив Столтенберг.

На запитання про те, яку роль могли б відігравати релігійні лідери у вирішенні конфліктів, Столтенберг зауважив, що релігія може бути частиною рішення, але вона також може бути і частиною проблеми. Як приклад він навів терор "Ісламської держави" та норвезького правого екстреміста Андерса Брейвіка, який намагався виправдати свої вчинки власними переконаннями. 

Читайте також: Що дасть Україні план дій щодо членства в НАТО

Дивитись відео 05:15

Україна і НАТО: який сигнал Кулеба і Столтенберг послали Путіну (13.04.2021)

Також за темою

EU-Sondergipfel | Jens Stoltenberg

У НАТО привітали зниження напруженості між Росією та Україною 27.04.2021

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав зниження напруженості між Росією та Україною, але зауважив, що відстежуватиме розвиток подій.

Belgien Treffen Dmytro Kuleba und Jens Stoltenberg in Brüssel

Столтенберг: Про вступ України до НАТО вирішуватимуть члени Альянсу, а не Росія 13.04.2021

Щодо готовності України до членства в НАТО вирішуватимуть держави-члени блоку, а не Росія, наголосив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Він також підтвердив непохитну підтримку України з боку НАТО.

Belgien NATO l US-Außenminister Blinken u Jens Stoltenberg in Brüssel

Генсек НАТО Столтенберг: Росія потребує комбінованого підходу 23.03.2021

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розповів в інтерв'ю DW про стратегію НАТО щодо Росії і Китаю, а також про перспективи співпраці між Європою і США.

Реклама

Докладно

Віктор Медведчук (ц) у Печерському райсуді Києва 13 травня

Які докази держзради Медведчука зібрали правоохоронці

DW з'ясовувала, у чому саме підозрюють одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука.  

НАК Нафтогаз України

Наглядову раду "Нафтогазу" залишило п'ять із шести членів

Відтепер наглядова рада НАК "Нафтогаз України" не матиме кворуму для ухвалення важливих рішень.  