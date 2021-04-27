Генсек НАТО наголосив на важливості військового стримування

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з експертками з дослідження проблем миру підкреслив важливість військового стримування. Чим переконливіший фактор військового стримування, тим легше вести переговори про контроль над озброєннями, запевнив Столтенберг під час дискусії щодо міжнародних зусиль з підтримання миру на третьому Екуменічному церковному з'їзді у Франкфурті-на-Майні в суботу, 15 травня. Церковний форум через пандемію відбувається переважно в онлайн-форматі.

За словами генсека НАТО, поки існує військова загроза, "ми повинні мати для початку переконливий стримуючий фактор", цитує інформагентство dpa.

Як приклад балансу між тиском та діалогом Столтенберг навів відносини НАТО з Росією. "Ми пропонуємо діалог, але Росія продовжує поводитися агресивно як вдома, так і на міжнародному рівні", - сказав він, маючи на увазі агресію РФ в Україні, Грузії та дії щодо опозиціонера Олексія Навального. "Ми повинні продовжувати економічний тиск і санкції, і водночас робити пропозицію щодо діалогу", - зазначив Столтенберг.

На запитання про те, яку роль могли б відігравати релігійні лідери у вирішенні конфліктів, Столтенберг зауважив, що релігія може бути частиною рішення, але вона також може бути і частиною проблеми. Як приклад він навів терор "Ісламської держави" та норвезького правого екстреміста Андерса Брейвіка, який намагався виправдати свої вчинки власними переконаннями.

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