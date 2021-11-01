 Пляжним гандболісткам дозволили вдягати шорти замість бікіні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2021

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Новини

Пляжним гандболісткам дозволили вдягати шорти замість бікіні

Міжнародна федерація гандболу дозволила спортсменкам вдягати шорти замість бікіні й майки замість топів. Це сталося після скандалу з норвезькими пляжними гандболістками, які відмовилися виступати в бікіні.

Міжнародна федерація гандболу змінила правила щодо форми після скандалу з норвезькими спортменками

Міжнародна федерація гандболу змінила правила щодо форми після скандалу з норвезькими спортменками

Після звинувачень у сексизмі Міжнародна федерація гандболу змінила правила щодо жіночої форми на змаганнях із пляжного гандболу і дозволила спортсменкам одягати шорти замість бікіні. Зміни до правил внесли ще 3 жовтня, утім міжнародна спортивна організація про це офіційно не повідомила, пише The Guardian.

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Раніше від спортсменок вимагали вдягати саме бікіні, ширина бокової частини яких не мала перевищувати 10 сантиметрів. В оновлених правилах тепер зазначено, що "спортсменки повинні одягати шорти, котрі щільно прилягають до тіла". Також пляжним гандболісткам дозволили виступати в обтягуючих майках замість коротких топів. Водночас для чоловіків зобов'язання вдягати форму, що щільно прилягає, немає. Вказано лише, що шорти спортсменів не мають бути "надто мішкуватими".

Скандал із норвезькими гандболістками

Під час Чемпіонату Європи з пляжного гандболу в липні цьогоріч жіноча збірна з Норвегії виступила в спортивних шортах замість бікіні. Через це дисциплінарний комітет Європейської федерації гандболу оштрафував команду на 1,5 тисячі євро.

У липні норвезьку жіночу збірну з гандболу оштрафували за виступ у шортах замість бікіні

У липні норвезьку жіночу збірну з гандболу оштрафували за виступ у шортах замість бікіні

Ця історія викликала чималий резонанс у ЗМІ та суспільстві. Міністр спорту Норвегії Абід Раджа назвав ситуацію "цілком безглуздою", а співачка Pink запропонувала заплатити штраф замість норвезької команди, назвавши правила щодо гандбольної форми сексистськими. Активістка з Норвегії Таліта Стоун створила петицію з вимогою змінити вимоги до форми гандболісток і проти об'єктивації жінок у спорті. Петиція набрала понад 60 тисяч підписів. Міністри урядів Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії і Швеції у вересні закликали Міжнародну федерацію гандболу переглянути правила й привести їх у відповідність із принципами гендерної рівності.

Дивитись відео 04:21

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  • Моделі купальника-бікіні 1940-50-х років

    Бікіні виповнилося 75 років

    День бікіні

    У цього культового витвору модельєрів є свій день - День бікіні, який відзначають 5 липня. В Німеччині навть є Музей бікіні (BikiniARTmuseum) у Бад-Раппенау. Експозиція містить 1200 об'єктів пляжної моди. На двічатах на фото - бікіні 1940-50-х років. Бікіні в горошок - дітище француза Луї Реара.

  • Мішелін Бернардіні

    Бікіні виповнилося 75 років

    Маленькі трикутники

    Саме Луї Реар - французький інженер-механік - розробив перший купальник бікіні. Чотири маленькі трикутники, скріплені тоненькими мотузочками, - менше вже нема куди. 5 липня 1946 року йогоперед камерами біля паризького басейну представила танцівниця стриптизу Мішелін Бернардіні. Реар і не підозрював, як довго його винахід буде популярним.

  • Жінка в бікіні, 1947 рік

    Бікіні виповнилося 75 років

    Анатомічна бомба

    Тоді у південній частині Тихого океану, на атолі Бікіні, американці почали проведення випробувань ядерної бомби. Це й надихнуло Реара назвати купальник "бікіні". Реклама для нового пляжного одягу використовувала гру слів: "Бікіні - перша анатомічна (an-atomic) бомба".

  • Мозаїка з Сицилії

    Бікіні виповнилося 75 років

    Ще у Стародавньому Римі...

    Насправді французький інженер не є винахідником бікіні. Ідея носити невеликі шматки тканини виникла ще сотні років до цього - у Стародавньому Римі. Мозаїка IV століття нашої ери, яку знайшли на острові Сицилія, зображує римських жінок в античних бікіні під час заняття спортом.

  • Пляжні костюми 18 століття

    Бікіні виповнилося 75 років

    Кокетливо, але непрактично

    Перші ж купальники для жінок і закриті купальні костюми для чоловіків з'явилися у 18-му столітті. Тоді купалися у костюмі з товстої шерстяної або бавовняної тканини, що у воді ставав важким і дуже довго сохнув.

  • Купальні костюми 1910 рік

    Бікіні виповнилося 75 років

    Початок 20-го століття: еластично, але не еротично

    З розквітом туризму на початку 20-го століття став модним відпочинок на пляжі з купанням. Купальні костюми стали трохи тіснішими, з'явилися перші моделі з еластичної трикотажної тканини. Купальні шапочки ще були дещо схожими на ковпак і мали захищати від сонця. Костюми, що закривали все тіло, як на цьому фото 1910 року, були і для жінок, і для чоловіків.

  • Мерилін Монро в бікіні на пляжі

    Бікіні виповнилося 75 років

    Знахідка для дівчат у стилі пін-ап

    Тож винахід Луї Реара влучив в десятку. Для Мерилін Монро та інших дівчат , які тоді працювали пін-ап-моделями, відверті бікіні стали знахідкою. Фотографію 1949 року "Мерилін на пляжі" можна побачити на виставці у Бруклінському музеї.

  • Дві русалки на водних лижах

    Бікіні виповнилося 75 років

    Тримайся міцно

    У США в 1950-х роках одним із прикладів успіху в Голлівуді були плавчині в бікіні, які демонстрували водний балет і акробатику на водних лижах. На цьому фото видно, що дві "русалки" можуть легко втратити верхню частину свого вбрання, а от нижня частина, здається, здатна витримати максимальну швидкість катеру.

  • Урсула Андресс і Хеллі Беррі

    Бікіні виповнилося 75 років

    Дівчина Бонда

    Коли Урсула Андресс, одягнена в маленьке бікіні, граційно вийшла з океану в 1962 році, кіноглядачі не могли повірити своїм очам. Навіть Джеймсові Бонду (Шону Коннері) довелося перервати своє полювання на доктора Ноу, щоб перевести подих. Те ж саме 40 років потому спіткало і Пірса Броснана в фільмі "Помри, але не зараз", коли нова дівчина Бонда - Хеллі Беррі - знову з'явилася у пляжній сцені.

  • Моделі бікіні Capri (ліворуч) та Sissi

    Бікіні виповнилося 75 років

    Різні варіанти

    Після того, як купальник бікіні засвітився у фільмах про Бонда, він отримав ще більшої популярності. 1963 року в Гамбурзі були представлені нові моделі бікіні: Capri (ліворуч), схожа на бікіні Урсули Андресс, та Sissi, більш спортивна на вигляд та стримана.

  • Дівчина у в'язаному бікіні

    Бікіні виповнилося 75 років

    Зв'язати самотужки

    У соціалістичній НДР жінки також були в захваті від сучасного купальника. У 1971 році жіночий журнал вихваляв в'язані бікіні - недорогий варіант, для якого не треба багато матеріалу й часу. Єдиним недоліком було те, що бавовна вбирала багато води і ставала важкою, розтягуючи бікіні. Нині бікіні в'яжуть із синтетичних матеріалів, які швидко висихають.

  • Жінки в трусиках танга

    Бікіні виповнилося 75 років

    Батьківщина трусиків танга

    У 1950-ті роки в місті, де можна було побачити багато неприкритого тіла, - Ріо-де-Жанейро - була заснована організація, яка виступала проти бікіні. Бразильські трусики танга мали досить погану репутацію аж до 1970-тих. Та сьогодні жінки на пляжах Бразилії, як правило, вибирають найменші бікіні з наявних.

  • Волейболістка під час гри

    Бікіні виповнилося 75 років

    Волейбольна форма

    Пляжний волейбол став олімпійським видом спорту 1996 року. Його популярність зростала зокрема й тому, що в цьому виді спорту є на що подивитись. Аж до 2012 року волейболістки були зобов'язані носити бікіні, поки Міжнародна федерація волейболу не послабила сексистські правила. Тепер вони дозволяють носити все, що завгодно, - від трусиків танга до велосипедних шортів.

  • Купальник монокіні

    Бікіні виповнилося 75 років

    Монокіні чи танкіні?

    Скільки має бути тканини? Межі між бікіні та купальником, який більше прикраває тіло, доволі розмиті. Монокіні (на фото) - полегшений варіант суцільного купальника - називають універсальним. Утім, дедалі улюбленішим стає танкіні - вгорі наче топ, а знизу трусики. Такі моделі лестять фігурі і є чудовою альтернативою для жінок, які не хочуть показувати свій живіт.

  • Показ мод у Барселоні

    Бікіні виповнилося 75 років

    Класика повертається

    Слово "бікіні" в перекладі означає "земля кокосових горіхів". Радіоактивний атол вже давно безлюдний, але купальник з його ім'ям і надалі залишається "безальтернативним" для більшості купальниць.

    Автор: Сільке Вюнш, Віталій Дубенський


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