Пляжним гандболісткам дозволили вдягати шорти замість бікіні

Після звинувачень у сексизмі Міжнародна федерація гандболу змінила правила щодо жіночої форми на змаганнях із пляжного гандболу і дозволила спортсменкам одягати шорти замість бікіні. Зміни до правил внесли ще 3 жовтня, утім міжнародна спортивна організація про це офіційно не повідомила, пише The Guardian.

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Раніше від спортсменок вимагали вдягати саме бікіні, ширина бокової частини яких не мала перевищувати 10 сантиметрів. В оновлених правилах тепер зазначено, що "спортсменки повинні одягати шорти, котрі щільно прилягають до тіла". Також пляжним гандболісткам дозволили виступати в обтягуючих майках замість коротких топів. Водночас для чоловіків зобов'язання вдягати форму, що щільно прилягає, немає. Вказано лише, що шорти спортсменів не мають бути "надто мішкуватими".

Скандал із норвезькими гандболістками

Під час Чемпіонату Європи з пляжного гандболу в липні цьогоріч жіноча збірна з Норвегії виступила в спортивних шортах замість бікіні. Через це дисциплінарний комітет Європейської федерації гандболу оштрафував команду на 1,5 тисячі євро.

У липні норвезьку жіночу збірну з гандболу оштрафували за виступ у шортах замість бікіні

Ця історія викликала чималий резонанс у ЗМІ та суспільстві. Міністр спорту Норвегії Абід Раджа назвав ситуацію "цілком безглуздою", а співачка Pink запропонувала заплатити штраф замість норвезької команди, назвавши правила щодо гандбольної форми сексистськими. Активістка з Норвегії Таліта Стоун створила петицію з вимогою змінити вимоги до форми гандболісток і проти об'єктивації жінок у спорті. Петиція набрала понад 60 тисяч підписів. Міністри урядів Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії і Швеції у вересні закликали Міжнародну федерацію гандболу переглянути правила й привести їх у відповідність із принципами гендерної рівності.

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