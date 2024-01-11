ГУР: В Україні пів мільйона окупаційних військ

Збройний контингент російських окупаційних сил в Україні налічує 462 тисячі військових і ще 35 тисяч гвардійців, підрахувала українська розвідка.

Окупаційні сили РФ в Україні нині налічують майже пів мільйона осіб: 462 тисячі армійців та ще 35 тисяч бійців Росгвардії, повідомляє у четвер, 11 січня, пресслужба головного управління розвідки міноборони України.

"Така кількість військ на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію: відводити ті частини й підрозділи, які втратили боєздатність - де чисельність особового складу менше 50 відсотків, у тилові райони. А після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту", - цитується у повідомленні інтерв'ю речника розвідки Вадима Скібіцького для подкасту "(не)Безпечна країна" видання "Українська правда".

ГУР також наводить певні дані про дані про спроможності російського ВПК: попри здатність виробляти до двох мільйонів боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм на рік, повністю забезпечити потреби російської армії промисловість РФ у 2023 році не змогла - дефіцит склав близько пів мільйона снарядів. Щоб покрити його, російській армії довелося імпортувати боєприпаси з Білорусі, Ірану та Північної Кореї.

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"У 2024 році Росія планує збільшити виробництво боєприпасів, але має низку проблем, пов'язаних із браком складових елементів, кваліфікованого персоналу та виробничих потужностей. Наша оцінка - в РФ буде залишатись дефіцит на такому ж рівні", - прогнозує Скібіцький.