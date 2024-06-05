ГУР: Путін носить бронежилет уже 5 років

Російські ЗМІ помітили, що Путін почав носити бронежилет на публіці. В українській розвідці кажуть, той регулярно ввдягає його вже п'ять років.

У Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України підтвердили, що президент РФ Володимир Путін використовує бронежилет на публічних заходах.

Як сказав у коментарі "АрміяInform" речник ГУР Андрій Юсов, "людина, схожа на Путіна", регулярно вдягає бронежилет, принаймні, останні п'ять років.

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До того російське видання The Moscow Times написало з посиланням на співрозмовників у Кремлі, що Путін носить бронежилет на публічних заходах щонайменше з 2023 року.

Зокрема, 9 травня він був у прихованому бронежилеті. Таку версію підтвердив і британський консультант з безпеки Джейд Міллер. За його словами, судячи зі скутої ходи Путіна і того, що на його пальто не видно природних складок при ходьбі, можна зробити висновок, що той носить бронежилет. Також Путін помітно піднімає і поправляє плечі - імовірно від дискомфорту через бронежилет.