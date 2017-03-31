Google оскаржив накладений на нього Францією півмільярдний штраф

Оштрафована у Франції за порушення авторських прав американська транснаціональна корпорація Google заявила про намір оскаржити це рішення французьких регулятивних органів. Про це в середу, 1 вересня, заявив голова правління Google France Себастьєн Міссофф.

"Ми не згодні з деякими юридичними нюансами та вважаємо суму штрафу невідповідною в порівнянні із зусиллями, які ми доклали для досягнення угоди (з новинними компаніями. - Ред.) та дотримання нового закону", - йдеться в заяві топменеджера.

Як повідомлялося, у лині цього року антимонопольне відомство Франції наклало штраф у сумі 500 мільйонів євро на інтернет-компанію Google за порушення авторських прав французьких ЗМІ й новинних видань. Ідеться про суперечку через агрегацію новинних заголовків ЗМІ та фрагментів їхніх публікацій в сервісі Google News.

Це - найбільший штраф, будь-коли накладений французьким антимонопольним органом.

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У квітні 2020 року антимонопольний регулятор Франції зобов'язав Google провести переговори щодо винагороди за використання контенту, що захищений авторським правом. Так звані норми про "суміжні права" покликані зробити так, щоб видавці новин отримували компенсацію, коли їхній контент показується на вебсайтах, в пошукових системах і на платформах соціальних мереж.

Ідеться про новини, фото- й відеоматеріали ЗМІ, які демонструють у Google або на YouTube. Медіакомпанії заявляли, що, заробляючи на контенті з допомогою реклами, Google не платить їм за його використання.

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На додачу до штрафу французький регулятор зобов'язав Google пропонувати видавництвам та інформагентствам оплату за використання їхнього контенту упродовж двох місяців після того, як це відбулося, а також поінформувати самого регулятора про це. Якщо цього не буде зроблено, то інтернет-компанії загрожуватиме штраф у розмірі до 900 тисяч євро на день. Google висловив у зв'язку з цим покаранням "велике розчарування".