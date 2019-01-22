Google оштрафували у Франції на 50 мільйонів євро за порушення щодо захисту даних

Компанія Google має сплатити у Франції штраф обсягом 50 мільйонів євро за порушення Загального регламенту про захист даних Євросоюзу (GDPR). Таке рішення в понеділок, 21 січня, ухвалила Національна комісія з інформатики та прав людини Франції (CNIL).

Інтернет-гігант недостатньо "ясно і зрозуміло" інформував своїх користувачів про те, як будуть використовуватись їхні особисті дані, зазначається в повідомленні. Докладне вивчення комісією угоди з користувачами на використання операційної системи Android показало, що необхідна користувачам інформація розпорошена на різних етапах і міститься в "різних документах" під час її покрокового укладення.

Ще одним пунктом, що спричинив критику регулятора, стала інформаційна політика Google щодо використання особистих даних для персоніфікованої реклами. Крім того, в призначеній для користувача угоді галочку в віконці, що дозволяє використання даних, було проставлено ​​заздалегідь, а новий європейський регламент вимагає, щоб користувач сам проставляв її.

Представники компанії заявили, що Google вивчить рішення CNIL, після чого повідомить про свої подальші дії. Компанія має можливість оскаржити штрафні санкції в суді. Це - перший випадок штрафу для глобального інтернет-концерну в Євросоюзі, після того, як в травні 2018 року в ЄС набули чинності нові правила захисту особистих даних, нагадує агенція новин AFP.

Утім, сума штрафу не така вже й завелика для Google. Приміром, 2017 року американська корпорація Alphabet Inc., чиїм дочірнім підприємством з 2015 року вважається Google LLC, мала оборот в 110,9 мільярда доларів США (близько 97,56 мільярда євро). Її чистий прибуток становив 12,7 мільярда доларів (близько 11,17 мільярда євро).