Глава МЗС Німеччини Бербок закликала ПАР підтримати Україну

Голос країни Нельсона Мандели є важливим на міжнародній арені, і ця країна не повинна зберігати нейтральну позицію щодо дій РФ проти України, заявила Анналена Бербок перед візитом до ПАР.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед візитом до Південно-Африканської Республіки (ПАР) закликала громадян цієї країни зрозуміти позицію України, яка захищається від російського вторгнення.

У гостьовому коментарі, опублікованому газетою Sunday Times у Преторії в неділю, 25 червня, вона назвала важливим голос ПАР на міжнародній арені та нагадала про колишнього президента цієї країни та лауреата Нобелівської премії миру Нельсона Манделу, а також правозахисника Десмонда Туту. "Якщо країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ дослухається", - наголосила вона.

За словами Бербок, вона розуміє, що південноафриканці, які живуть за дев'ять тисяч кілометрів, не хочуть втручатися і розбиратися у воєнному конфлікті РФ проти України. "Але я хочу закликати кожного поставити собі питання: якої реакції я б очікував від міжнародної спільноти, якби ця війна розгорталася б у мене по сусідству?" - написала вона.

Глава МЗС ФРН впевнена, що кожна країна має ухвалити для себе рішення, чи хоче вона дозволити стати нормою таким діям, які чинить Росія. "Я не думаю, що це могло б бути на користь будь-якої країни", - додала вона.

Бербок відвідає ПАР 27 червня

Крім того, Бербок висловилася за співпрацю у переході на відновлювані джерела енергії та "зелений водень", а також наголосила на важливості рівності та боротьби з корупцією.

Анналена Бербок 27 червня зустрінеться зі своєю південноафриканською колегою Наледі Пандор у Преторії. Центральну роль на переговорах при цьому відіграватиме позиція щодо Росії.

Офіційно влада ПАР заявляла про свій нейтралітет у зв'язку з російським вторгненням в Україну. Президент країни Сиріл Рамафоса кілька тижнів тому відвідав Київ та Санкт-Петербург із миротворчою місією африканських лідерів, ініціатива не мала помітного успіху. У серпні в ПАР пройде саміт БРІКС, на який запрошено президента РФ Володимира Путіна, проти якого видано ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.

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