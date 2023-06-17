Президент ПАР Рамафоса після Києва прилетів до Петербурга

Президент ПАР та лідери інших країн Африки зустрінуться з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб "шукати шлях до миру" у війні, розв'язаній Росією проти України.

Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса у суботу, 17 червня, прибув до російського Санкт-Петербурга, де він та інші африканські лідери мають намір обговорити з керівництвом РФ можливість дипломатичного урегулювання війни Росії проти України.

До складу африканської делегації, окрім президента ПАР, входять президент Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, президент Сенегалу Макі Салл, президент Замбії Хакаінде Хічілема, прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі та спеціальні представники президентів Конго Флоран Нтсіба та Уганди Рухакана Ругунда.

Як йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента ПАР, представники африканських держав зустрінуться з президентом Росії Володимиром Путіним для того, щоб "шукати шлях до миру в 16-місячному конфлікті між Україною та Росією, який спричинив руйнівні економічні наслідки, людські жертви та глобальну нестабільність".

У Twitter президента ПАР розміщено відео його прибуття до аеропорту Санкт-Петербурга.

Візит африканської делегації до Києва

Напередодні, 16 червня, делегація лідерів низки африканських країн перебувала з візитом у Києві, де, зокрема, зустрічалася з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час візиту Сиріл Рамафоса представив бачення країн Африканського Союзу шляху досягнення миру у війні. Зокрема, вони пропонують врегулювання війни через переговори дипломатичним шляхом, "деескалацію по обидва боки", та повагу до суверенітету держав відповідно до Статуту ООН.

Під час візиту африканської делегації до Києва російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву та Київській області. Під час повітряної тривоги у Києві африканські лідери зайшли до готелю, щоби скористатися його бомбосховищем, повідомляло агентство Reuters. Однак представник президента ПАР Вінсент Магвенья згодом заявив, що делегація не чула ані сповіщення про повітряну тривогу, ані вибухів у Києві. "Як не дивно, ми не чули ні сирен, ні вибухів. Програма Африканської мирної місії виконується за планом", - написав він у Twitter.

Як повідомив під час візиту до Києва Рамафоса, під час зустрічі з Путіним вони говоритимуть, зокрема, про можливу особисту участь глави Кремля в майбутньому саміті БРІКС, який відбудеться 22-24 серпня в ПАР. На захід офіційно запрошено і Путіна, щодо якого Міжнародний кримінальний суд (МКС) 17 березня видав ордер на арешт через воєнні злочини в Україні. Це означає, що країни, які визнають юрисдикцію МКС, серед яких і ПАР, зобов'язані затримати російського президента.