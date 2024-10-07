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Генсек партії Шольца йде у відставку

Роман Сулима
7 жовтня 2024 р.

35-річний Кевін Кюнерт з Соціал-демократичної партії Німеччини послався на проблеми зі здоров'ям і заявив, що не виставлятиме свою кандидатуру на майбутніх виборах.

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Генсек СДПН Кевін Кюнерт
Кевін КюнертФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Генеральний секретар правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert) ухвалив рішення піти у відставку. Про це йдеться в його електронному листі, надісланому членам партії в понеділок, 7 жовтня, витяги з якого наводять німецькі ЗМІ.

Згідно з текстом, кілька днів тому він повідомив головам партії Заскії Ескен (Saskia Esken) і Ларсу Клінґбайлю (Lars Klingbeil), що з 7 жовтня залишить посаду генсека, та подякував їм "за розуміння, співчуття і тісну співпрацю".

35-річний політик послався на проблеми зі здоров'ям, не повідомивши подробиць. З його заяви також випливає, що він не буде балотуватися в Бундестаг у 2025 році.

Кюнерт обіймав посаду генсека СДПН і депутата Бундестагу з 2021 року. До цього він був головою молодіжного крила партії - "Молодих соціалістів", організувавши кампанію проти "великої коаліції" СДПН із блоком ХДС/ХСС.

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