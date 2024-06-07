ФРН знадобиться 75 тисяч додаткових військових - Spiegel

Для виконання зобов'язань перед НАТО Німеччині потрібно щонайменше 75 тисяч нових солдатів, повідомляє Der Spiegel з посиланням на документи Бундесверу.

Німеччині знадобиться щонайменше 75 тисяч додаткових військовослужбовців для виконання своїх зобов'язань перед Північноатлантичним альянсом (НАТО). Про це повідомляє у п'ятницю, 7 червня, німецьке видання Der Spiegel з посиланням на конфіденційні документи Бундесверу.

Нині Бундесвер налічує близько 180 тисяч військових, що менше цільового показника в 200 тисяч військовослужбовців і 80 тисяч цивільних службовців.

Додаткові військові потрібні для того, щоб укомплектувати війська союзників для реалізації оборонних планів НАТО у разі нападу з боку Росії, який, за оцінками німецького військового керівництва, може статися вже в 2029 році, зазначає журнал. На основі планів НАТО, ухвалених торік на саміті НАТО у Вільнюсі, країни-члени альянсу розрахували конкретні потреби у військах, озброєнні та іншому обладнанні.

Болюче питання для уряду ФРН

Втім, збільшення кількості військ може стати новим головним болем для німецького уряду, який зіткнувся з тягарем фінансування більших оборонних витрат після вторгнення Росії в Україну, зазначає агенція Reuters. Так, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у 2022 році оголосив про створення фонду у розмірі 100 мільярдів євро для посилення армії.

У 2024 році видатки Німеччини на оборону сягають показника у два відсотки внутрішнього валового продукту (ВВП) уперше з 1992 року. Загалом уряд ФРН повідомив про виділення цього року на оборонні витрати близько 73,41 мільярда доларів, що згідно з поточним прогнозом становитиме 2,01 відсотка ВВП, і буде рекордним показником для Німеччини в абсолютному вираженні.

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Показник оборонних витрат у два відсотки ВВП був визначений НАТО як цільовий для країн-членів після анексії Криму Росією в 2014 році. Торік на саміті у Вільнюсі лідери держав Альянсу погодились, що мають витрачати не менше цього показника.

Дискусії з питання оборонних витрат країн НАТО активізувалися після скандальних заяв колишнього президента США Дональда Трампа, який прагне в листопаді переобратися знову, "заохочувати" агресію Росії проти країн альянсу, які не виконують зобов'язань щодо внесків.