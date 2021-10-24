 ФРН планує масове будівництво газових електростанцій | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.11.2021

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Економіка

ФРН планує масове будівництво газових електростанцій

Майбутній канцлер Олаф Шольц разом з німецьким бізнесом закладає ґрунт для зміни курсу: газ має стати довгостороковим партнером відновлюваної енергетики. Це шанс для Росії?

Газова електростанція Irsching компанії Uniper на березі Дунаю в Баварії

Газова електростанція Irsching компанії Uniper на березі Дунаю в Баварії

У Німеччині найближчими роками розгорнеться широкомасштабне будівництво нових газових електростанцій. Саме вони підтримуватимуть відновлювану енергетику в умовах закриття АЕС та форсованої відмови від вугільної генерації електроенергії. Таким є, судячи з усього, стратегічний план ще не сформованого наступного уряду ФРН, і він користується очевидною підтримкою німецького великого бізнесу.

Такий план, звичайно, відповідає довгостроковим комерційним інтересам "Газпрому" та російського постачальника зрідженого природного газу "Новатек", отож і - інтересам Росії та її керівництва. Однак він не гарантує розширення бізнесу та політичного впливу.

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Олаф Шольц обіцяє надійне енергозабезпечення Німеччини

Недвозначний сигнал про те, як німецька електроенергетика найближчі два десятиліття добиватиметься радикального зниження викидів парникових газів і забезпечуватиме електрикою високорозвинену промисловість Німеччини, подав ймовірний майбутній канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

"Новий уряд протягом першого року вживе усіх законодавчих заходів для того, щоб Німеччина не зіткнулася з нестачею електроенергії і могла б виробляти достатню кількість електрики для промисловості майбутнього та для майбутніх робочих місць", - обіцяв соціал-демократ Шольц наприкінці жовтня на з'їзді профспілки IG BCE, що об'єднує працівників гірничодобувної та хімічної промисловості, а також енергетики.

Олаф Шольц виступає на з'їзді профспілки IG BCE (Ганновер, 27 жовтня 2021 року)

Олаф Шольц виступає на з'їзді профспілки IG BCE (Ганновер, 27 жовтня 2021 року)

Зрозуміло, що в цих енергоємних та енерговиробничих галузях працівники особливо залежать від тих політичних рішень, які в найближчі чотири роки ухвалюватиме новий уряд у Берліні, і серйозно стурбовані. Тому дуже показово, що виступити зі своєю, по суті, першою великою програмною промовою після перемоги на виборах до Бундестагу Олаф Шольц вирішив на заході саме цієї профспілки.

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У ході виступу майбутній канцлер не залишив жодних сумнівів у тому, що магістральним напрямком залишиться багатосторонній розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), який планується значно прискорити. Нічого несподіваного тут не було - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) йшла на вибори у тому числі під гаслом захисту глобального клімату, а сам Шольц як віцеканцлер і міністр фінансів в останньому уряді Анґели Меркель (Angela Merkel) голосував за дострокове досягнення Німеччиною кліматичної нейтральності вже 2045 року.

Сенсаційна заява майбутнього канцлера Німеччини про роль газу

А ось інший вислів майбутнього лідера Німеччини можна вважати сенсацією. Необхідно усвідомити, зазначив Олаф Шольц, "що ми ще тривалий час користуватимемося газом і також будуватимемо нові газові електростанції, бо вони є передумовою для того, щоб ми взагалі змогли подолати цей період змін".

Про те, що для підстрахування електроенергетики на час переходу на ВДЕ з усіх викопних енергоносіїв найбільше підходить природний газ, оскільки при його спалюванні виділяється значно менше парникового газу CO2, ніж при використанні нафти і тим більше вугілля, говорили давно. Через це газові електростанції називали в Німеччині перехідною технологією або "містком" у "зелене" майбутнє.

Дивитись відео 25:50

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (08.11.2021)

Тепер же ж Олаф Шольц зовсім по-новому розставив акценти. Він бачить у таких електростанціях "передумову" успішного енергопереходу та налаштований використовувати газ "ще тривалий час". Але найголовніше: він має намір будувати нові теплові електростанції (ТЕС), які працюють на природному газі. Це принципова зміна курсу: в Берліні уже давно не ставили таке політичне завдання.

Компроміс з німецькими "зеленими": краще вже газ, ніж вугілля й атом

Співголова партії Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock), котра виступала на тому ж з'їзді IG BCE - рішуча противниця газогону "Північний потік-2" - не заперечувала проти нових газових ТЕС. Не відмежувалися від цього плану й інші лідери партії, незважаючи на тиск з боку частини її прихильників та виборців. Так, молодіжний екологічний рух Fridays for Future та об'єднання вчених Scientists for Future вимагають припинити використання природного газу до 2035 року.

Очевидно, у жовтні перед початком офіційних переговорів щодо формування правлячої коаліції соціал-демократи, Зелені та ліберали погодили наступне компромісне рішення у сфері електроенергетики.

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Майбутній уряд ФРН не відмовиться від відключення усіх німецьких АЕС до кінця 2022 року (такі пропозиції неодноразово лунали в Німеччині останнім часом), оскільки це було б неприйнятним як для прихильників Зелених, так і для значної частини виборців соціал-демократів. До того ж уряд перегляне нещодавно ухвалений закон про припинення використання вугілля до 2038 року для того, щоб завершити цей процес "в ідеалі" 2030-го, як зазначено у протоколі про наміри. Натомість Зелені погодилися не просто на довше використання газових електростанцій, але навіть на будівництво нових, сказавши собі: краще газ, ніж вугілля й атом.

Німецький великий бізнес підтримує ставку на ВДЕ та газ 

Доволі показово, що такий варіант підтримує великий німецький бізнес. Про це свідчить опублікована також наприкінці жовтня, але до програмної промови Олафа Шольца, концепція виконання Німеччиною кліматичних цілей 2030 року та досягнення вуглецевої нейтральності до 2045 року. 300-сторінкове дослідження "Кліматичні шляхи 2.0. Економічна програма заради клімату та майбутнього" представила Федеральна спілка німецької промисловості (BDI). 

Вітропарк у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході ФРН

Вітропарк у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході ФРН

Над концепцією працювали понад 150 експертів BDI, міжнародної консалтингової компанії Boston Consulting Group (BCG) та понад 80 німецьких компаній та підприємницьких спілок. У ній представлена ​​гігантська програма структурних перетворень та інвестицій, яка вимагатиме до 2030 року додаткових приватних та державних капіталовкладень у розмірі 860 мільярдів євро у всіх сферах життя - приблизно 100 мільярдів євро або 2,5 відсотка ВВП ФРН щорічно.

Йдеться про найбільшу трансформацію у післявоєнній історії Німеччини, яку можна порівняти за масштабами з "планом Маршалла" у 1948-1951 роках та з економічною підтримкою колишньої НДР після возз'єднання країни у 1990-2003 роках, наголошується у дослідженні. У ньому також зазначається, що сферу електроенергетики чекають глибокі структурні зміни і небачене за швидкістю нарощування потужностей.

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Німеччині потрібні нові газові ТЕС сумарною потужністю 43ГВт?

Програма BDI виходить із того, що вугільна генерація електроенергії припиниться у Німеччині до 2030 року. Водночас через форсовану електрифікацію найрізноманітніших сфер, у тому числі автотранспорту та опалення житла, стрімко зросте попит на електроенергію. Щоб його задовольнити, пропонується насамперед подвоїти темпи введення в дію установок з використання ВДЕ: з нинішніх 7 до 14 Гігават (ГВт) щорічно. Мета має полягати у тому, щоб до 2030 року довести сумарні потужності фотовольтаїки до 140 ГВт, вітрової енергетики на суші до 98 ГВт, вітропарків на морі - до 28 ГВт.

Одночасно для стабілізації енергопостачання пропонується до 2030 року збільшити потужності газових електростанцій у Німеччині на 43 ГВт. Для порівняння в дослідженні вказується, що в 2019 році усі німецькі газові ТЕС мали сумарну потужність 31 ГВт. Тож завдання полягає у тому, щоб за дев'ять років, що залишилися, збільшити генеруючі потужності понад удвічі до 74 ГВт. Щоправда, державне Німецьке енергетичне агентство (DENA) вважає, що достатньо буде додаткових 15 ГВт. У будь-якому разі йдеться про спорудження не кількох нових ТЕС, а про масове та повсюдне будівництво газових електростанцій.

Накопичувачі енергії та "зелений" водень - конкуренти природного газу

Перед експертами, які працювали над програмою BDI, не було завдання відповісти на питання, звідки взяти таку кількість газу. Проте треба враховувати три аспекти.

Учасник демонстрації руху Fridays for Future вимагає відмовитись від газу (Кельн, березень 2021 року)

Учасник демонстрації руху Fridays for Future вимагає відмовитись від газу (Кельн, березень 2021 року)

По-перше, газові ТЕС розглядаються як резервні потужності, покликані переважно підстрахувати відновлювану енергетику у часи пікового попиту або несприятливих погодних умов. Тож зовсім не передбачається, що всі вони працюватимуть цілодобово, щодня чи навіть щомісяця.

По-друге, програма BDI передбачає прискорений розвиток не тільки ВДЕ, але й найрізноманітніших технологій накопичення і зберігання виробленої ними енергії. Ці накопичувачі мірою їхнього технічного вдосконалення відіграватимуть дедалі важливішу роль при згладжуванні піків попиту.

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По-третє, ​концепція будівництва нових газових електростанцій передбачає, що вони обов'язково мають бути пристосовані до використання водню (H2-ready) і споруджуватися лише там, де їх згодом можна буде легко підключити до трубопровідних систем, здатних транспортувати водень. Тож мірою зростання виробництва "зеленого H2" шляхом електролізу води потреба у викопному природному газі скорочуватиметься.

Представник німецького виробника газових турбін Siemens Energy повідомив виданню Handelsblatt, що переведення новітнього обладнання, що ним виробляється, з природного газу на водень коштуватиме не більше 5 відсотків суми, інвестованої в будівництво нової ТЕС, але уточнив, що не очікує великомасштабного переходу на "зелений H2" 2035 року.

Довгострокові перспективи для "Газпрому", "Новатеку" та "Роснафти"

Таким чином, енергетичні плани нового уряду Німеччини, який формується зараз під керівництвом Олафа Шольца, можуть на тривалу перспективу забезпечити російським виробникам природного і зрідженого газу "Газпрому", "Новатеку" і, можливо, "Роснафті" стабільно високий, хоча й не обов'язково зростаючий попит на їх продукцію на німецькому та в цілому європейському ринку, адже приклад ФРН можуть наслідувати й інші країни.

Але не менш очевидно й те, що Німеччина та Євросоюз в умовах запланованого широкомасштабного будівництва нових газових електростанцій приділять підвищену увагу подальшій диверсифікації постачальників і шляхів доставки трубопровідного і зрідженого газу до Європи, щоб не опинитися в надмірній залежності від Росії і убезпечити себе від повторення газової кризи 2021 року. 

  • Дісен-ам-Аммерзее (Баварія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Дісен-ам-Аммерзее (Баварія) • На перший погляд може скластись враження, що перед нами - рівні ряди квітучої лаванди десь у французькому Провансі. Але це - сонячна електростанція поблизу баварського озера Аммерзее.

  • Лемвердер (Нижня Саксонія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Лемвердер (Нижня Саксонія) • На відновлювані джерела енергії в Німеччині вже припадає понад 40 відсотків від загального обсягу електроенергії, котра виробляється в країні.

  • Ульм (Баден-Вюртемберг) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Ульм (Баден-Вюртемберг) • При цьому офіційна німецька статистика в цих даних враховує енергію вітру, сонця, води, а також енергію, що виробляється різними шляхами з біомаси й органічної частини домашніх відходів.

  • Якобсдорф (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Якобсдорф (Бранденбург) • 2018 року на наземні та морські вітроенергетичні установки й парки в Німеччині припала майже половина всього обсягу виробленої відновлюваної енергії - 41 і 8 відсотків відповідно.

  • Пайц (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Пайц (Бранденбург) • Частка сонячних електростанцій у цьому відновлюваному енергетичному "коктейлі" сягнула 20 відсотків.

  • Юнде (Нижня Саксонія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Юнде (Нижня Саксонія) • Стільки ж, тобто 20 відсотків, припадає й на використання біомаси як альтернативного джерела електричної енергії. Ще три відсотка дає використання органічної частини домашніх відходів.

  • Гаймбах (Північний Рейн-Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Гаймбах (Північний Рейн-Вестфалія) • Сім відсотків відновлюваної енергії, що лишилися, припадає на ГЕС. Можливості для зведення в Німеччині гідроелектростанцій обмежені, але використовуються ці ресурси вже дуже давно. Цю електростанцію в регіоні Айфель побудували в 1905 році. Оснащена сучасними турбінами, вона ефективно працює й досі.

  • Галліґ Гооге (Шлезвіг-Гольштейн) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Галліг Гооге (Шлезвіг-Гольштейн) • Для того, аби можна було собі уявити повну картину, наведемо розподіл за всіма джерелам у Німеччині за 2018 рік: АЕС - 13,3 відсотка, буре вугілля - 24,1% відсотка, кам'яне вугілля - 14 відсотків, природний газ - 7,4 відсотка; ГЕС - 3,2 відсотка, вітер - 20,2 відсотка; сонце - 8,5 відсотка, біомаса - 8,3 відсотка.

  • Гарцвайлер (Північний Рейн - Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Гарцвайлер (Північний Рейн-Вестфалія) • У 2038 році в Німеччині мають намір повністю відмовитися від спалювання бурого вугілля для отримання електроенергії. Останній атомний реактор, згідно з рішенням федерального уряду, має бути виведений з експлуатації в 2022 році. Торік на АЕС і буре вугілля припадало понад 37 відсотків від усієї виробленої електрики, котрі доведеться чимось замінити.

  • Сіверсдорф (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Сіверсдорф (Бранденбург) • За даними на кінець 2018 року в Німеччині нараховувалось понад 29 тисяч наземних вітроенергетичних турбін. У прибережних морських водах Німеччини розташовано ще близько 1350 вітрових електростанцій. Але понад чотири десятки з них ще не були підключені до енергетичної мережі.

  • Північне море (Шлезвіг-Гольштейн) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Північне море (Шлезвіг-Гольштейн) • Серйозну проблему представляє необхідність будівництва нових енергетичних трас для транспортування енергії з північних регіонів, де вітер дме частіше й потужніше (тут багато таких турбін), до споживачів у західних і південних частинах Німеччини.

  • Лебус (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Лебус (Бранденбург) • Ці плани викликають протести з боку мешканців тих густонаселених регіонів, через які мають пройти лінії електропередач. У деяких місцях люди вимагають прибирати високовольтні ЛЕП під землю.

  • Рюген (Мекленбург - Передня Померанія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Рюген (Мекленбург-Передня Померанія) • Плани зведення нових вітроенергетичних турбін у різних регіонах дедалі частіше наштовхуються в Німеччині на опір з боку населення. Відповідні судові позови часто мають успіх, що вже помітно впливає на річні показники зростання галузі - тим більше, що дедалі складніше знайти такі місця, які б пасували для встановлення вітроенергетичних турбін.

  • Вормс (Рейнланд-Пфальц) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Вормс (Рейнланд-Пфальц) • Згідно з даними служби Deutsche WindGuard, у 2018 році в Німеччині було введено в експлуатацію лише 743 нових вітряних установок. При цьому попередній 2017 рік виявився рекордним в історії розвитку цього виду відновлюваної енергії в Німеччині: майже 1849 нових установок.

  • Дассов (Мекленбург - Передня Померанія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Дассов (Мекленбург-Передняя Померанія) • Загалом у Німеччині нині нараховується близько тисячі громадських ініціатив, котрі виступають проти будівництва нових вітряків. Їхні прихильники вважають, що ці установки руйнують життєвий простір птахів та летючих мишей, псують ландшафти, а інфразвук та інший постійний шум цих установок шкодить здоров'ю людей, що живуть поруч.

  • Східна Фризія (Нижня Саксонія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Східна Фризія (Нижня Саксонія) • Ці ініціативи вимагають, зокрема, як альтернативу розглядати газові і парові електростанції, підвищувати ефективність вугільних станцій, а також переглянути рішення парламенту і уряду Німеччини про відмову від атомної енергії.

  • Зауерланд (Північний Рейн-Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Зауерланд (Північний Рейн-Вестфалія) • Представники галузі зазвичай вказують на недоведеність негативного впливу інфразвуку на здоров'я. Що стосується загибелі птахів через вітрові установки, то фахівці називають різні цифри, максимум - до 200 тисяч на рік в цілому в усій Німеччині. Для порівняння: в результаті зіткнень із склом вікон і фасадів гине близько 18 мільйонів птахів в рік.

  • Сіверсдорф (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Сіверсдорф (Бранденбург) • Кажанів гине понад 100 тисяч на рік (за деякими оцінками, втричі більше) - не лише від зіткнень з лопатями, але і через травми, що отримуються в результаті завихрень повітря, коли вони пролітають поруч. Багато кажанів гине під час сезонної міграції. Експерти вимагають враховувати ці фактори - зокрема, відключати вітряки в години особливої активності кажанів.

  • Бедбург-Гау (Північний Рейн-Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Бедбург-Гау (Північний Рейн-Вестфалія) • Правила вибору місць для вітряків регулюються земельними законами. Наприклад, в Північному Рейні-Вестфалії мінімальна відстань до житлових будівель складає 1500 метрів, в Тюрінгії - 750 метрів. У Баварії ця відстань обчислюється за формулою "Висота установки х 10", тобто, наприклад, два кілометри між житловими будинками і двохсотметровим вітряком.

  • Ренцов (Мекленбург - Передня Померанія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Ренцов (Мекленбург - Передня Померанія) • Дискусії про розвиток відновлюваних джерел енергії часто ведуться в Німеччині емоційно і продовжуватимуться в найближчому майбутньому. Щоб підвищити готовність населення бачити в околицях такі установки, пропонується, зокрема, відраховувати додаткову частину доходів конкретних регіонів на різні потрібні і корисні для місцевих жителів проєкти.

    Автор: Максим Нелюбін, Володимир Медяний


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Докладно

Газова електростанція Irsching компанії Uniper на березі Дунаю в Баварії

ФРН планує масове будівництво газових електростанцій

Олаф Шольц разом з німецьким бізнесом готує ґрунт для зміни курсу щодо газу. Це шанс для Росії?  

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