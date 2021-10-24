ФРН планує масове будівництво газових електростанцій

У Німеччині найближчими роками розгорнеться широкомасштабне будівництво нових газових електростанцій. Саме вони підтримуватимуть відновлювану енергетику в умовах закриття АЕС та форсованої відмови від вугільної генерації електроенергії. Таким є, судячи з усього, стратегічний план ще не сформованого наступного уряду ФРН, і він користується очевидною підтримкою німецького великого бізнесу.

Такий план, звичайно, відповідає довгостроковим комерційним інтересам "Газпрому" та російського постачальника зрідженого природного газу "Новатек", отож і - інтересам Росії та її керівництва. Однак він не гарантує розширення бізнесу та політичного впливу.

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Олаф Шольц обіцяє надійне енергозабезпечення Німеччини

Недвозначний сигнал про те, як німецька електроенергетика найближчі два десятиліття добиватиметься радикального зниження викидів парникових газів і забезпечуватиме електрикою високорозвинену промисловість Німеччини, подав ймовірний майбутній канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

"Новий уряд протягом першого року вживе усіх законодавчих заходів для того, щоб Німеччина не зіткнулася з нестачею електроенергії і могла б виробляти достатню кількість електрики для промисловості майбутнього та для майбутніх робочих місць", - обіцяв соціал-демократ Шольц наприкінці жовтня на з'їзді профспілки IG BCE, що об'єднує працівників гірничодобувної та хімічної промисловості, а також енергетики.

Олаф Шольц виступає на з'їзді профспілки IG BCE (Ганновер, 27 жовтня 2021 року)

Зрозуміло, що в цих енергоємних та енерговиробничих галузях працівники особливо залежать від тих політичних рішень, які в найближчі чотири роки ухвалюватиме новий уряд у Берліні, і серйозно стурбовані. Тому дуже показово, що виступити зі своєю, по суті, першою великою програмною промовою після перемоги на виборах до Бундестагу Олаф Шольц вирішив на заході саме цієї профспілки.

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У ході виступу майбутній канцлер не залишив жодних сумнівів у тому, що магістральним напрямком залишиться багатосторонній розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), який планується значно прискорити. Нічого несподіваного тут не було - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) йшла на вибори у тому числі під гаслом захисту глобального клімату, а сам Шольц як віцеканцлер і міністр фінансів в останньому уряді Анґели Меркель (Angela Merkel) голосував за дострокове досягнення Німеччиною кліматичної нейтральності вже 2045 року.

Сенсаційна заява майбутнього канцлера Німеччини про роль газу

А ось інший вислів майбутнього лідера Німеччини можна вважати сенсацією. Необхідно усвідомити, зазначив Олаф Шольц, "що ми ще тривалий час користуватимемося газом і також будуватимемо нові газові електростанції, бо вони є передумовою для того, щоб ми взагалі змогли подолати цей період змін".

Про те, що для підстрахування електроенергетики на час переходу на ВДЕ з усіх викопних енергоносіїв найбільше підходить природний газ, оскільки при його спалюванні виділяється значно менше парникового газу CO2, ніж при використанні нафти і тим більше вугілля, говорили давно. Через це газові електростанції називали в Німеччині перехідною технологією або "містком" у "зелене" майбутнє.

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Тепер же ж Олаф Шольц зовсім по-новому розставив акценти. Він бачить у таких електростанціях "передумову" успішного енергопереходу та налаштований використовувати газ "ще тривалий час". Але найголовніше: він має намір будувати нові теплові електростанції (ТЕС), які працюють на природному газі. Це принципова зміна курсу: в Берліні уже давно не ставили таке політичне завдання.

Компроміс з німецькими "зеленими": краще вже газ, ніж вугілля й атом

Співголова партії Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock), котра виступала на тому ж з'їзді IG BCE - рішуча противниця газогону "Північний потік-2" - не заперечувала проти нових газових ТЕС. Не відмежувалися від цього плану й інші лідери партії, незважаючи на тиск з боку частини її прихильників та виборців. Так, молодіжний екологічний рух Fridays for Future та об'єднання вчених Scientists for Future вимагають припинити використання природного газу до 2035 року.

Очевидно, у жовтні перед початком офіційних переговорів щодо формування правлячої коаліції соціал-демократи, Зелені та ліберали погодили наступне компромісне рішення у сфері електроенергетики.

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Майбутній уряд ФРН не відмовиться від відключення усіх німецьких АЕС до кінця 2022 року (такі пропозиції неодноразово лунали в Німеччині останнім часом), оскільки це було б неприйнятним як для прихильників Зелених, так і для значної частини виборців соціал-демократів. До того ж уряд перегляне нещодавно ухвалений закон про припинення використання вугілля до 2038 року для того, щоб завершити цей процес "в ідеалі" 2030-го, як зазначено у протоколі про наміри. Натомість Зелені погодилися не просто на довше використання газових електростанцій, але навіть на будівництво нових, сказавши собі: краще газ, ніж вугілля й атом.

Німецький великий бізнес підтримує ставку на ВДЕ та газ

Доволі показово, що такий варіант підтримує великий німецький бізнес. Про це свідчить опублікована також наприкінці жовтня, але до програмної промови Олафа Шольца, концепція виконання Німеччиною кліматичних цілей 2030 року та досягнення вуглецевої нейтральності до 2045 року. 300-сторінкове дослідження "Кліматичні шляхи 2.0. Економічна програма заради клімату та майбутнього" представила Федеральна спілка німецької промисловості (BDI).

Вітропарк у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході ФРН

Над концепцією працювали понад 150 експертів BDI, міжнародної консалтингової компанії Boston Consulting Group (BCG) та понад 80 німецьких компаній та підприємницьких спілок. У ній представлена ​​гігантська програма структурних перетворень та інвестицій, яка вимагатиме до 2030 року додаткових приватних та державних капіталовкладень у розмірі 860 мільярдів євро у всіх сферах життя - приблизно 100 мільярдів євро або 2,5 відсотка ВВП ФРН щорічно.

Йдеться про найбільшу трансформацію у післявоєнній історії Німеччини, яку можна порівняти за масштабами з "планом Маршалла" у 1948-1951 роках та з економічною підтримкою колишньої НДР після возз'єднання країни у 1990-2003 роках, наголошується у дослідженні. У ньому також зазначається, що сферу електроенергетики чекають глибокі структурні зміни і небачене за швидкістю нарощування потужностей.

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Німеччині потрібні нові газові ТЕС сумарною потужністю 43ГВт?

Програма BDI виходить із того, що вугільна генерація електроенергії припиниться у Німеччині до 2030 року. Водночас через форсовану електрифікацію найрізноманітніших сфер, у тому числі автотранспорту та опалення житла, стрімко зросте попит на електроенергію. Щоб його задовольнити, пропонується насамперед подвоїти темпи введення в дію установок з використання ВДЕ: з нинішніх 7 до 14 Гігават (ГВт) щорічно. Мета має полягати у тому, щоб до 2030 року довести сумарні потужності фотовольтаїки до 140 ГВт, вітрової енергетики на суші до 98 ГВт, вітропарків на морі - до 28 ГВт.

Одночасно для стабілізації енергопостачання пропонується до 2030 року збільшити потужності газових електростанцій у Німеччині на 43 ГВт. Для порівняння в дослідженні вказується, що в 2019 році усі німецькі газові ТЕС мали сумарну потужність 31 ГВт. Тож завдання полягає у тому, щоб за дев'ять років, що залишилися, збільшити генеруючі потужності понад удвічі до 74 ГВт. Щоправда, державне Німецьке енергетичне агентство (DENA) вважає, що достатньо буде додаткових 15 ГВт. У будь-якому разі йдеться про спорудження не кількох нових ТЕС, а про масове та повсюдне будівництво газових електростанцій.

Накопичувачі енергії та "зелений" водень - конкуренти природного газу

Перед експертами, які працювали над програмою BDI, не було завдання відповісти на питання, звідки взяти таку кількість газу. Проте треба враховувати три аспекти.

Учасник демонстрації руху Fridays for Future вимагає відмовитись від газу (Кельн, березень 2021 року)

По-перше, газові ТЕС розглядаються як резервні потужності, покликані переважно підстрахувати відновлювану енергетику у часи пікового попиту або несприятливих погодних умов. Тож зовсім не передбачається, що всі вони працюватимуть цілодобово, щодня чи навіть щомісяця.

По-друге, програма BDI передбачає прискорений розвиток не тільки ВДЕ, але й найрізноманітніших технологій накопичення і зберігання виробленої ними енергії. Ці накопичувачі мірою їхнього технічного вдосконалення відіграватимуть дедалі важливішу роль при згладжуванні піків попиту.

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По-третє, ​концепція будівництва нових газових електростанцій передбачає, що вони обов'язково мають бути пристосовані до використання водню (H2-ready) і споруджуватися лише там, де їх згодом можна буде легко підключити до трубопровідних систем, здатних транспортувати водень. Тож мірою зростання виробництва "зеленого H2" шляхом електролізу води потреба у викопному природному газі скорочуватиметься.

Представник німецького виробника газових турбін Siemens Energy повідомив виданню Handelsblatt, що переведення новітнього обладнання, що ним виробляється, з природного газу на водень коштуватиме не більше 5 відсотків суми, інвестованої в будівництво нової ТЕС, але уточнив, що не очікує великомасштабного переходу на "зелений H2" 2035 року.

Довгострокові перспективи для "Газпрому", "Новатеку" та "Роснафти"

Таким чином, енергетичні плани нового уряду Німеччини, який формується зараз під керівництвом Олафа Шольца, можуть на тривалу перспективу забезпечити російським виробникам природного і зрідженого газу "Газпрому", "Новатеку" і, можливо, "Роснафті" стабільно високий, хоча й не обов'язково зростаючий попит на їх продукцію на німецькому та в цілому європейському ринку, адже приклад ФРН можуть наслідувати й інші країни.

Але не менш очевидно й те, що Німеччина та Євросоюз в умовах запланованого широкомасштабного будівництва нових газових електростанцій приділять підвищену увагу подальшій диверсифікації постачальників і шляхів доставки трубопровідного і зрідженого газу до Європи, щоб не опинитися в надмірній залежності від Росії і убезпечити себе від повторення газової кризи 2021 року.