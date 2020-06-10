ФРН не отримала від США деталей щодо виведення військ

Німеччина не отримала від Вашингтона детальної інформації щодо параметрів скорочення чисельності американських військових у ФРН. Про це глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив у вівторок, 16 червня, під час візиту до Варшави, де у нього відбулася зустріч з польським колегою Яцеком Чапутовичем.

"У нас немає точної і детальної інформація про те, коли, де і яким чином це буде реалізовано", - наголосив німецький міністр і додав, що Берлін не отримав відповідних відомостей "ні в американському Держдепартаменті, ні в Пентагоні".

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"Ми вважаємо, що присутність США в Німеччині важлива для безпеки не тільки ФРН, але і Сполучених Штатів, а особливо - Європи", - зазначив глава німецького оборонного відомства.

"Удар по двосторонніх відносинах"

У свою чергу, раніше заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) в Бундестазі Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) в інтерв'ю DW назвав рішення президента США Дональда Трампа вивести близько 9500 американських солдатів і офіцерів з ФРН "ударом по наших двосторонніх відносинах".

Ламбсдорфф попередив про можливі більш масштабні наслідки дій Вашингтона: "коли Америка відмовляється" від своєї ролі лідера в багатосторонніх організаціях, "Китай може захотіти взяти гору, і ми, німці, європейці, повинні протистояти цьому".

Президент США Дональд Трамп у Вашингтоні 15 червня завив, щочисельність американських військових у ФРН буде скорочена до 25 тисяч.

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Розташування американських військових у Німеччині приносить США "величезні витрати", додав він, також звинувативши Берлін у нечесному веденні торгових справ. "Ми постраждали щодо торгівлі, і ми постраждали щодо НАТО", - наголосив Трамп.

Він уточнив, що наразі на території ФРН перебувають близько 52 тисяч військовослужбовців США. Зазвичай їхня кількість становить приблизно 35 тисяч осіб, але може змінюватися через проведення військових маневрів.