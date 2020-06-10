ФРН не отримала від США деталей щодо виведення військ
Глава МЗС Німеччини зазначив, що Берлін не отримав детального повідомлення про скорочення контингенту США ні від Державного департаменту, ні від Пентагону. Зараз Гайко Маас перебуває у Польщі.
Гайко Маас (л) і Яцек Чапутович
Німеччина не отримала від Вашингтона детальної інформації щодо параметрів скорочення чисельності американських військових у ФРН. Про це глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив у вівторок, 16 червня, під час візиту до Варшави, де у нього відбулася зустріч з польським колегою Яцеком Чапутовичем.
"У нас немає точної і детальної інформація про те, коли, де і яким чином це буде реалізовано", - наголосив німецький міністр і додав, що Берлін не отримав відповідних відомостей "ні в американському Держдепартаменті, ні в Пентагоні".
"Ми вважаємо, що присутність США в Німеччині важлива для безпеки не тільки ФРН, але і Сполучених Штатів, а особливо - Європи", - зазначив глава німецького оборонного відомства.
"Удар по двосторонніх відносинах"
У свою чергу, раніше заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) в Бундестазі Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) в інтерв'ю DW назвав рішення президента США Дональда Трампа вивести близько 9500 американських солдатів і офіцерів з ФРН "ударом по наших двосторонніх відносинах".
Ламбсдорфф попередив про можливі більш масштабні наслідки дій Вашингтона: "коли Америка відмовляється" від своєї ролі лідера в багатосторонніх організаціях, "Китай може захотіти взяти гору, і ми, німці, європейці, повинні протистояти цьому".
Розташування американських військових у Німеччині приносить США "величезні витрати", додав він, також звинувативши Берлін у нечесному веденні торгових справ. "Ми постраждали щодо торгівлі, і ми постраждали щодо НАТО", - наголосив Трамп.
Він уточнив, що наразі на території ФРН перебувають близько 52 тисяч військовослужбовців США. Зазвичай їхня кількість становить приблизно 35 тисяч осіб, але може змінюватися через проведення військових маневрів.
Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми
Спорожнілі доріжки
Пересохлий басейн на території колишньої штаб-квартири радянських військ можна вважати символом міста-пустки Вюнсдорфа, що розташувалось в 40 кілометрах від Берліна. Після завершення Другої світової війни саме тут СРСР облаштував свою найбільшу військову базу на території Німеччини. Це фото зроблене наприкінці січня 2017 року.
Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми
Адміністративні будівлі та лекційна зала
Останній радянський солдат залишив Вюнсдорф 9 вересня 1994 року. Тут залишилися не тільки порожні казарми. На території Вюнсдорфа було відразу п'ять радянських військових містечок. Тут є і житлові багатоповерхівки, і спортивні зали, і школи, і басейни та кінотеатри.
Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми
Вхід на замку
Двері колишнього театру у Вюнсдорфі міцно зачинені. І хоча йдеться про ареал фактично в самому центрі колишньої НДР, майже ніхто не знав, що відбувається у "закритому місті". Для східних німців військове містечко було забороненою зоною.
Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми
Завіса опустилась
У театрі у Вюнсдорфі досі висить завіса. У цьому залі показували й кіно. Разюча різниця у порівнянні з тим, яким був Вюнсдорф до того, як тут розташувались радянські війська. Раніше це було село з приблизно трьома тисячами жителями.
Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми
Пропаганда на кожному кроці
Так виглядає панно в офіцерській казармі Вюнсдорфа. Радянські пропагандисти не забули все прикрасити цитатою російського поета Олександра Пушкіна: "Мій друже, краю віддамо душі прекрасні поривання!" (Переклад М. Рильського)
Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми
Тільки Ленін на варті
Більшовицький лідер Володимир Ленін досі несе варту у Вюнсдорфі. Він залишився сам-один після 12 вересня 1990 року, коли було підписано договір "Два плюс чотири" про возз'єднання Німеччини, названий так за кількістю залучених до підписання сторін: двох німецьких держав, а також СРСР, США, Франції та Великобританії. Договір поклав край присутності радянських військ у ФРН.
Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми
Лоску давно немає
На безлюдних сходах і поверхах казарм лущиться фарба й старі шпалери. Виведення радянських військ, які дислокувались на території НДР, відбулось рекордно швидко: за чотири роки східну Німеччину полишили 330 тисяч радянських військових та 208 тисяч членів їхніх родин, з НДР було виведено понад чотири тисячі танків і вісім тисяч одиниць бронемашин.
Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми
Це все, що залишилося
"Зроблено в СРСР": це все, що нині залишилося від технічного обладнання в одному із штабів. Крадії металобрухту та мисливці за артефактами радянської доби тут добряче попрацювали за останні понад 20 років.
Фоторепортаж: Місто-привид під Берліном - колишні радянські казарми
Зміна світового порядку
Стара карта світу поруч з речами радянського офіцера. Після завершення Холодної війни та виведення радянських військ з Німеччини й країн Східної Європи вплив Москви на Європу суттєво знизився. Але нелегальна анексія Криму в 2015-му році зробила цю тему знову актуальною.