"Хочу повернути своє життя": на що Брітні Спірс поскаржилася у суді

Брітні Спірс було лише 16 років, коли у 1998 році вона випустила свій дебютний сингл Baby One More Time. Він очолив світові чарти і став одним з найбільш комерційно успішних синглів усіх часів.

Через понад два десятиліття кар'єра поп-співачки та її особисте життя знову у центрі уваги світської хроніки завдяки документальному фільму Framing Britney Spears від The New York Times, а також судовій справі про опікунство, де фігурує її батько, який тривалий час контролював її фінанси та концертну діяльність.

Довгоочікуване судове засідання у справі Спірс відбулося у середу, 23 червня, в Лос-Анджелесі. Справа про опікунство тягнеться вже 13 років, але уперше Брітні Спірс висловилася з цього приводу особисто. "Я просто хочу повернути собі своє життя. Минуло 13 років, і цього цілком достатньо", - сказала Спірс у 20-хвилинному зверненні за допомогою відеозв'язку. "Я травмована, я не можу спати. І я перебуваю у депресії - я щодня плачу", - з такими словами звернулася співачка. Її затяті фанати у цей час зібралися перед будівлею суду, скандуючи гасла на її підтримку.

У чому суть справи?

Батько зірки Джеймс Спірс, відомий також як Джеймі, став її опікуном у 2008 році після того, як її затримали для подальшої психіатричної госпіталізації. Цьому передувала суперечка про опікунство з її тодішнім чолоівком Кевіном Федерлайном. "Видовища, які нелегко забути, - писала газета LA Times про співачку у вересні 2019 року. - Спірс за кермом, немовля у неї на колінах. Поголена голова. Вона говорить із з британським акцентом. На ношах її вивозять з маєтку у Беверлі-Гіллз".

Згодом Джеймі Спірс став опікуном дочки та її бізнес-активів, разом з Ендрю Воллетом, адвокатом з Лос-Анджелеса, якого було найнято для допомоги в управлінні маєтком.

NYT: Брітні Спірс вже багато років не хоче бачити свого батька (л. на фото) опікуном

Згідно із законодавством Каліфорнії, опікунство є адекватним правовим механізмом для особи, яка "не може належно забезпечити свої потреби у фізичному здоров'ї, їжі, одязі чи житлі" або для особи, яка "значною мірою не в змозі розпоряджатися власними фінансовими ресурсами чи протистояти шахрайству або надмірному впливу". Джеймі Спірс має не тільки право вести переговори про бізнес дочки або продати її майно, але і не допускати до неї відвідувачів.

За роки роботи під опікунством поп-зірка випустила кілька альбомів, виступала в таких телевізійних шоу, як The X Factor, і виступила загалом у майже 250 шоу в межах серії концертів Britney: Piece of Me у Лас-Вегасі у період між 2013 і 2017 роками. За інформацією Billboard.com, було реалізовано квитків на майже на 138 мільйонів доларів США (116 мільйонів євро).

Саме цьому і найбільше дивувалися фанати: як може бути так, що виступає вона чудово, а порядок у власному житті не ладна навести?

Фанати спантеличені

У 2019-му ситуація погіршилася. Брітні Спірс, посилаючись на погане самопочуття батька, оголосила, що скасовує наступну серію концертів "Domination". Шанувальники одразу ж запідозрили, що з Брітні щось не те.

2017 рік: Брітні Спірс виступає у Сеулі

Після цього співопікун Ендрю Воллет склав із себе повноваження, хоча раніше на суді у 2018-му заявляв, що вартість маєтку Спірс з часу його призначення зросла на 20 мільйонів доларів США. Аргументуючи тим, що він врятував співачку від фінансового краху, він зажадав і отримав підвищення гонорару, який становив вже 426 тисяч доларів США на рік. Шанувальники дивувались, чому це він раптом відмовляється від такої прибуткової роботи. Відтоді Джеймі Спірс став єдиним опікуном маєтку Брітні Спірс, а вже у квітні 2019 року поп-зірка опинилась у психіатричній лікарні.

Шанувальники запускають рух #FreeBritney

Фанати поп-зірки, лос-анджелеські гумористки Тесс Баркер та Барбара Грей випустили "екстрений" епізод свого подкасту Britney's Gram, де обговорювали публікації співачки у соцмережі Instagram.

Баркер і Грей, як і багато інших фанатів, підозрюють, що співачка намагається надіслати закодовані повідомлення про те, що шукає вихід зі ситуації. "У соцмережах Брітні завжди публікується щось "щасливе", щоби показати, що, мовляв, їй байдужа вся ця історія з опікунством", - сказав у розмові з DW прихильник ініціативи #FreeBritney Ренато Сільва.

У подкасті Грей та Баркер докладно аналізували її активність в Instagram та врешті знайшли ознаки того, що публікації за неї міг писати хтось сторонній.

2016 рік: Виступ на церемонії вручення нагород Billboard Music Awards у Лас-Вегасі

Обидві подкастерки також повідомили, що отримали анонімне повідомлення від помічника юриста, який працював з адвокатами у справі опікунства Брітні, і який сказав їм: "Ви копаєте у правильному напрямку, бо ситуація, м'яко кажучи, тривожна".

Анонімний помічник юриста також вважав батька Спірс відповідальним за скасування концертів "Domination" у Лас-Вегасі і повідомив, що сама співачка перебуває у психлікарні ще з січня 2019 року, а не з квітня, як про це повідомили журналістам. Про тривалість її перебування на примусовому лікуванні досі невідомо.

#FreeBritney набирає популярність

Невдовзі хештег #FreeBritney швидко вибився у тренди в соцмережі Twitter. Сама співачка у заспокійливому відео в Instagram заявила про бажання тримати приватне життя подалі від сторонніх очей, але шанувальників це звернення не переконало.

Поп-співачка Майлі Сайрус під час одного з концертних виступів вигукнула "Визволити Брітні!". Лінн Спірс, мати співачки, "лайкала" публікації у соцмережах, де стверджували, що Брітні утримують проти її волі.

У серпні 2020 року батько Брітні Спірс назвав рух #FreeBritney "теорією змови" і "жартом", а на судових слуханнях у листопаді 2020 року адвокат Брітні Спірс Семюель Інґем заявив, що співачка більше не хоче бачити батька своїм опікуном і що вона його боїться. Він також додав, що його клієнтка "більше не виступатиме, якщо її батько відповідатиме за кар'єру". Але суд відхилив прохання відсторонити батька співачки від обов'язків опікуна.

Деякі організації, включаючи Американський союз громадянських свобод, висловились на підтримку вимог Брітні. Її шанувальники вважають, що справа Брітні Спірс стосується не лише самої співачки, а й оголяє ширшу суспільну проблему. "Опікунство є чимось дуже популярним у Сполучених Штатах. Взяти для прикладу справи Брітні і актриси Аманди Байнс. Опікунство може бути використано для неадекватного контролю над підопічним, наприклад для викачування грошей. Брітні - це живий приклад зловживання з боку опікуна. Супер-зірка без дозволу не може голосувати на виборах, ходити на побачення чи кермувати автомобілем", - розмірковує Сільва.