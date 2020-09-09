Франція скасувала зустріч з російськими міністрами

Париж відклав проведення спільного засідання глав МЗС і міністрів оборони Франції та Росії на невизначений термін. Про це повідомив у вівторок, 8 вересня, офіційний представник МЗС Франції.

"З огляду на поточні обставини", ухвалено рішення перенести засідання франко-російської Ради співробітництва з питань безпеки, зазначив він. Жодних деталей про причини перенесення двосторонньої зустрічі МЗС Франції не навів, однак зазначив, що мав місце діалог з російською стороною на цю тему.

Як пишуть інформаційні агенції, засідання було призначено на 14 вересня. Нову дату французи не запропонували.

ЄС шукає "загальну відповідь" Росії

Раніше канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) наголошувала, що Європейський Союз повинен виробити спільну відповідь на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, а глава комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) вказував, що Німеччина і Франція повинні припинити діяти поодинці у відносинах з Росією. Коментуючи дискусію про можливі санкції щодо РФ після отруєння Навального, він заявив, що єдина європейська стратегія щодо Росії може з'явитися тільки у тому випадку, якщо Німеччина і Франція відмовляться від своїх одноосібних зусиль в цьому напрямку.

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Зокрема, Реттґен висловив думку, що Франція не повинна більше покладатися на двостороннє стратегічне партнерство з Росією, а Німеччина, яка раніше схвалила проект будівництва газопроводу "Північний потік-2", повинна відмовитися від нього.

Нагадаємо, 22 серпня російського опозиціонера Олексія Навального доставили у берлінську клініку Charite з Омська у стані коми та підключеного до апарату штучної вентиляції легенів. Експерти клініки виявили у Навального ознаки отруєння субстанцією з групи інгібіторів холінестерази. Пізніше спецлабораторія Бундесверу провела токсикологічний аналіз проб і встановила сліди хімічної речовини групи "Новачок". 7 вересня Charite повідомила, що стан здоров'я Навального покращився і його вивели зі штучної коми. Процедура штучної вентиляції легенів поступово припиняється. За словами медиків, Навальний реагує на вербальні подразники. Однак довгострокові наслідки отруєння ще занадто рано оцінювати, наголосили лікарі.