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TotalEnergies
TotalEnergiesФото: Astrid Vellguth//AFP/Getty Images
ЕкономікаКатар

TotalEnergies вкладе $1,5 млрд в СПГ-проєкт у Катарі

Аліна Коломієць
2 год. тому

У той час, як Європа шукає нові джерела енергії як альтернативу Росії, французька TotalEnergies уклала угоду про розширення видобутку СПГ в Катарі. Компанія планує інвестувати 1,5 мільярда доларів.

https://www.dw.com/uk/francuzka-totalenergies-vklade-15-milarda-dolariv-v-spgproekt-u-katari/a-63229010

Французька компанія TotalEnergies у суботу, 24 вересня, підписала угоду про розширення видобутку скрапленого природного газу (СПГ) в Катарі. Як зазначається в пресрелізі на сайті компанії, TotalEnergies стане першим міжнародним партнером QatarEnergy у проєкті південної частини Північного родовища North Field South (NFS) у Перській затоці.

Згідно з угодою, TotalEnergies отримає 9,375 відсотка частки в проєкті NFS - із загальної частки 25 відсотків, доступної для міжнародних партнерів. Катарська національна компанія QatarEnergy володітиме рештою 75 відсотками. За словами очільника TotalEnergies Патріка Пуянне, компанія інвестує в проєкт NFS 1,5 мільярда доларів. Про нових партнерів Qatar Energy оголосить пізніше, повідомила агенція QNA.

За словами міністра енергетики Катару Саад Шеріда Аль-Каабі, якого цитує агенція AFP, французький гігант допоможе фінансувати видобуток газу з North Field South і візьме на себе "посилену стратегічну" роль у газовій експансії Катару.

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У червні TotalEnergies погодила угоду на 2 мільярди доларів щодо участі в проєкті North Field East, який допоможе Катару збільшити виробництво СПГ більш ніж на 60 відсотків до 2027 року. Скраплений природний газ з North Field, як очікується, почне надходити в 2026 році.

Катар є одним із провідних світових виробників СПГ, поряд зі Сполученими Штатами Америки та Австралією. За оцінками державної компанії Qatar Energy, на North Field зосереджено близько 10 відсотків відомих світових запасів природного газу.

Запаси пролягають у Перській затоці до території Ірану, де спробам Тегерана розробити газове родовище Південний Парс перешкоджають міжнародні санкції.

Південна Корея, Японія та Китай стали основними ринками для СПГ Катару, але після енергетичної кризи, що вразила Європу минулого року, ця країна Перської затоки здійснила додаткові поставки Великобританії, також заплановано співпрацю з Німеччиною.

Німеччина шукає енергоносії

У цей час канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у суботу, 24 вересня, прибув до Саудівської Аравії. Під час дводенного турне канцлера, якого супроводжують провідні представники німецького бізнесу, Берлін сподівається підписати конкретні угоди в енергетичній сфері.

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