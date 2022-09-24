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Канцлер ФРН Олаф Шольц
Канцлер ФРН Олаф ШольцФото: Michael Kappeler/dpa
ПолітикаНімеччина

За газом і нафтою: Шольц прибув до Саудівської Аравії

Роман Губа
29 хв. тому

Канцлер ФРН Олаф Шольц проведе переговори з правителями Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару. Ці держави Перської затоки є найбільшими у світі експортерами нафти та газу.

https://www.dw.com/uk/solc-pribuv-do-saudivskoi-aravii-i-zustrinetsa-z-kronprincem-muhammedom/a-63226646

Вперше після вступу на посаду канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) здійснює поїздку країнами Аравійського півострова. У суботу, 24 вересня, у Джидді він проведе переговори з питань постачання енергоносіїв з чільними представниками королівської родини Саудівської Аравії, включаючи наслідного принца Мухаммеда бен Салмана.

Наступного дня Шольц зустрінеться з правителями Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару. Три держави Перської затоки є найбільшими у світі експортерами нафти та газу. Під час дводенної поїздки канцлера, якого супроводжує ділова делегація провідних представників німецького бізнесу, Берлін сподівається підписати конкретні угоди в енергетичній сфері.

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Німеччина шукає нові джерела постачання нафти, газу та інших енергоносіїв через конфлікт з Росією та відмову від експорту з цієї країни на тлі її війни проти України.

Правозахисники закликали Шольца висунути умови для угоди

Водночас у Німеччині є розбіжності щодо постачання енергоносіїв із країн із вкрай несприятливою ситуацією у сфері прав людини. Так, кронпринц Саудівської Аравії, за даними американської розвідки, дав особисту згоду на вбивство у стамбульському консульстві журналіста Джамаля Хашоггі чотири роки тому.

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF) закликала Шольца виступити під час поїздки до арабських країн з чіткими заявами щодо свободи преси. Німецьке керівництво має висунути умову для укладання угод - щоб ці країни припинили переслідувати ЗМІ, заявив глава німецького відділення RSF Крістіан Мір в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

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