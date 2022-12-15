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Гравець французької збірної Кіліан Мбаппе обіймає марокканського футболіста Ашрафа Хакімі після півфінального матчу ЧС-2022.
Гравець французької збірної Кіліан Мбаппе обіймає марокканського футболіста Ашрафа Хакімі після півфінального матчу ЧС-2022.Фото: Manu Fernandez/AP Photo/picture alliance
СпортФранція

Франція вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу

Віолетта Чайковська
3 год. тому

Нинішня чемпіонка світу з футболу Франція перемогла у півфіналі Марокко. В фіналі французька збірна зійдеться з Аргентиною.

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Франція вийшла до фіналу Чемпіонату світу з футболу, обігравши 14 грудня з рахунком 2:0  Марокко, яка стала першою в історії африканською та арабською країною, що вийшла до півфіналу ЧС.

Голи марокканцям забили Тео Ернандес на п'ятій хвилині та Рандал Коло Муані на 79-й.

Перше очко збірній Франції у півфіналі ЧС-2022 приніс Тео Ернандес
Перше очко збірній Франції у півфіналі ЧС-2022 приніс Тео ЕрнандесФото: Peter Cziborra/REUTERS

Франція - нинішній чемпіон за результатами ЧС-2018 - зіграє у фіналі з Аргентиною, яка перемогла нинішнього віцечімпіона Хорватію.

Марокко та Хорватія боротимуться за третє місце в суботу 17 грудня.

Фінал Чемпіонату світу з футболу 2022 року між Францією та Аргентиною відбудеться в неділю 18 грудня.

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