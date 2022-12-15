Франція вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу

Франція вийшла до фіналу Чемпіонату світу з футболу, обігравши 14 грудня з рахунком 2:0 Марокко, яка стала першою в історії африканською та арабською країною, що вийшла до півфіналу ЧС.
Голи марокканцям забили Тео Ернандес на п'ятій хвилині та Рандал Коло Муані на 79-й.
Франція - нинішній чемпіон за результатами ЧС-2018 - зіграє у фіналі з Аргентиною, яка перемогла нинішнього віцечімпіона Хорватію.
Марокко та Хорватія боротимуться за третє місце в суботу 17 грудня.
Фінал Чемпіонату світу з футболу 2022 року між Францією та Аргентиною відбудеться в неділю 18 грудня.
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