Франція вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу

Нинішня чемпіонка світу з футболу Франція перемогла у півфіналі Марокко. В фіналі французька збірна зійдеться з Аргентиною.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Франція вийшла до фіналу Чемпіонату світу з футболу, обігравши 14 грудня з рахунком 2:0 Марокко, яка стала першою в історії африканською та арабською країною, що вийшла до півфіналу ЧС.

Голи марокканцям забили Тео Ернандес на п'ятій хвилині та Рандал Коло Муані на 79-й.

Перше очко збірній Франції у півфіналі ЧС-2022 приніс Тео Ернандес Фото: Peter Cziborra/REUTERS

Франція - нинішній чемпіон за результатами ЧС-2018 - зіграє у фіналі з Аргентиною, яка перемогла нинішнього віцечімпіона Хорватію.

Марокко та Хорватія боротимуться за третє місце в суботу 17 грудня.

Фінал Чемпіонату світу з футболу 2022 року між Францією та Аргентиною відбудеться в неділю 18 грудня.

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