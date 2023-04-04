В армії Франції підвищать вік резервістів до 70 років

У Франції хочуть вдвічі збільшити кількість резервістів своєї армії. Для цього збираються підвищити їхній граничний вік, повідомив міністр оборони Себастьян Лекорню. Також країна планує значно збільшити оборонний бюджет.

Франція планує підвищити до 70 років граничний вік для резервістів, яких можуть призвати в армію у разі потреби. Про це заявив у вівторок, 4 квітня, міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

"Ми збільшимо віковий ліміт. Люди зможуть бути резервістами у французькій армії до 70 років, а деякі фахівці - до 72 років", - сказав він в інтерв'ю телеканалу RTL. Зараз граничний вік резервістів у країні становить від 60 до 65 років.

Франція має 40 тисяч резервістів, але президент Еммануель Макрон хоче подвоїти цю цифру, зазначає французьке інформаційне агентство AFP.

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Франція збільшить оборонний бюджет

Лекорню зробив цю заяву на тлі обговорення урядом нового оборонного бюджету країни, згідно з яким військові витрати зростуть з 43,9 мільярда євро поточного року до 69 мільярдів євро до 2030 року.

За словами міністра, збільшений бюджет на оборону має на меті допомогти краще протистояти "низці загроз, які все зростають", включаючи "тероризм", війну в Україні, мілітаризацію космосу та кібервійну. Він додав, що метою Франції є "залишатися серед націй, здатних захистити себе".

Нагадаємо, що у Франції не вщухають масові протести проти пенсійної реформи - підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

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