В СДПН проти преміювання безробітних тисячею євро

Фракція соціал-демократів в Бундестазі не голосуватиме за пропозицію уряду преміювати отримувачів допомоги по безробіттю тисячею євро після одного року роботи. Таку допомогу отримують у ФРН і біженці з України.

У фракції соціал-демократів в Бундестазі виступають проти пропозиції уряду преміювати отримувачів допомоги по безробіттю тисячею євро після одного року роботи. Речник з питань соціальної політики фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) Мартін Роземанн (Martin Rosemann) у неділю, 6 жовтня, заявив виданню Bild, що політики СДПН мають стурбованість щодо цього, як і міністерство праці ФРН.

І хоча СДПН підтримала ці плани як частину загального пакета змін щодо виплат соціальної допомоги безробітним, "але якщо критика тепер лунає і з боку Зелених, і ліберали поділяють занепокоєння, то аргументів на їх користь стає дедалі менше", наголосив Роземанн. Нагадаємо, СДПН, Зелені та ліберали формують правлячу у ФРН коаліцію.

Як повідомлялось, напередодні член Бундестагу від партії "Союз 90/Зелені" Франк Бсірске (Frank Bsirske) розкритикував названий намір уряду і заявив, що "переважна більшість людей, які отримують соціальну допомогу, якби у них була така можливість, пішли б на роботу". Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Франк Шеффлер (Frank Schäffler) застеріг у цьому контексті від зростання соціальних видатків, які, за його словами, і "так уже вибухають". Він прямо закликав "зупинити" цю пропозицію у Бундестазі.

Представники опозиції з консервативних ХДС і ХСС від початку називали пропозицію уряду преміювати безробітних "абсурдною" та "глузливою щодо тих, хто працює".

Законопроєкт щодо змін умов виплати соцдопомоги безробітним

Нагадаємо, пропозиція щодо преміювання безробітних тисячею євро у разі влаштування на роботу щонайменше на один рік є частиною урядового законопроєкта, що також пропонує запровадити більш жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld (українською - "гроші для громадян").

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Зокрема, передбачається, що одержувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30 відсотків скоротять розмір виплат. Безробітним, які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30 відсотків протягом одного місяця.

Також заплановані санкції щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Крім того, для одержувача соцдопомоги має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання.

Як відомо, соціальну допомогу для безробітних отримує і переважна більшість українців, які втекли від війни й отримали у ФРН тимчасовий захист.