ФІФА "пошкодувала" за карту України без Криму

Українська асоціація футболу оприлюднила відповідь ФІФА на її претензії. Раніше на жеребкуванні відбіркового турніру до Чемпіонату світу 2026 року карту України показали без анексованого Криму.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відповіла Українській асоціації футболу (УАФ) на її претензію щодо відсутності анексованого Криму на карті країни під час жеребкування відбіркового турніру до Чемпіонату світу (ЧС) з футболу 2026 року. Лист за підписом директора по роботі з асоціаціями-членами ФІФА Ельхана Мамедова УАФ опублікувала в неділю, 15 грудня.

У листі йдеться, що інфографіка була підготовлена стороннім виконавцем. У ФІФА додали, що вже зробили кроки, щоб виправити ситуацію і розпочали внутрішню перевірку, щоб бути впевненими, що подібне не повториться в майбутньому. "Ми цілком усвідомлюємо делікатність цього питання, і хоча інцидент був ненавмисним, ми щиро шкодуємо про будь-яке занепокоєння, яке він міг заподіяти", - пояснили у ФІФА.

Під час жеребкування відбіркового турніру ЧС-2026 карту України показали без Криму

Раніше під час жеребкування відбіркового турніру до Чемпіонату світу з футболу 2026 року у відеоролику була показана карта України без анексованого Росією півострова Крим в її складі. Після того УАФ подала скаргу до ФІФА та Європейського футбольного союзу (УЄФА).

ЧС-2026 прийматимуть одразу три країни - США, Канада та Мексика. У відбірковому турнірі до нього збірна України зустрінеться з переможцем пари Франція-Хорватія, Ісландією та Азербайджаном. Команда Грузії зіграє з Туреччиною, Болгарією та Іспанією або Нідерландами; Казахстан - з Бельгією, Вельсом, Північною Македонією і Ліхтенштейном. Збірна Німеччини потрапить або в групу до Словаччини, Північної Ірландії та Люксембургу, або до Норвегії, Ізраїлю, Естонії та Молдови.