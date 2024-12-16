  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

ФІФА "пошкодувала" за карту України без Криму

Валерій Сааков | Олексій Волошинов
16 грудня 2024 р.

Українська асоціація футболу оприлюднила відповідь ФІФА на її претензії. Раніше на жеребкуванні відбіркового турніру до Чемпіонату світу 2026 року карту України показали без анексованого Криму.

https://p.dw.com/p/4oDK3
Кубок світу з футболу під час жеребкування відбіркового турніру на ЧС-2026
Кубок світу з футболу під час жеребкування відбіркового турніру на ЧС-2026Фото: Ennio Leanza/KEYSTONE/picture alliance

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відповіла Українській асоціації футболу (УАФ) на її претензію щодо відсутності анексованого Криму на карті країни під час жеребкування відбіркового турніру до Чемпіонату світу (ЧС) з футболу 2026 року. Лист за підписом директора по роботі з асоціаціями-членами ФІФА Ельхана Мамедова УАФ опублікувала в неділю, 15 грудня.

У листі йдеться, що інфографіка була підготовлена стороннім виконавцем. У ФІФА додали, що вже зробили кроки, щоб виправити ситуацію і розпочали внутрішню перевірку, щоб бути впевненими, що подібне не повториться в майбутньому. "Ми цілком усвідомлюємо делікатність цього питання, і хоча інцидент був ненавмисним, ми щиро шкодуємо про будь-яке занепокоєння, яке він міг заподіяти", - пояснили у ФІФА.

Під час жеребкування відбіркового турніру ЧС-2026 карту України показали без Криму

Раніше під час жеребкування відбіркового турніру до Чемпіонату світу з футболу 2026 року у відеоролику була показана карта України без анексованого Росією півострова Крим в її складі. Після того УАФ подала скаргу до ФІФА та Європейського футбольного союзу (УЄФА).

ЧС-2026 прийматимуть одразу три країни - США, Канада та Мексика. У відбірковому турнірі до нього збірна України зустрінеться з переможцем пари Франція-Хорватія, Ісландією та Азербайджаном. Команда Грузії зіграє з Туреччиною, Болгарією та Іспанією або Нідерландами; Казахстан - з Бельгією, Вельсом, Північною Македонією і Ліхтенштейном. Збірна Німеччини потрапить або в групу до Словаччини, Північної Ірландії та Люксембургу, або до Норвегії, Ізраїлю, Естонії та Молдови.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Церемонія закриття дитячого конкурсу "Большая перемена" в "Артеку", 22 липня 2024 року

Діти з Німеччини та Франції відпочивали в "Артеку" у Криму. Це порушує санкції ЄС?

Діти з Німеччини та Франції відпочивали в "Артеку" у Криму. Це порушує санкції ЄС?

Хто організував відпочинок дітей з Німеччини та Франції на анексованому РФ півострові і чи загрожують за цю поїздку санкції з боку Євросоюзу, розбиралася DW.
Політика7 грудня 2024 р.
Рефат Чубаров

Чубаров: Зарано говорити про шляхи повернення Криму

Чубаров: Зарано говорити про шляхи повернення Криму

Про способи звільнення Криму, можливу роль у цьому президента Трампа, сценаріях для України після його повернення і кроках, що має зробити Захід, - інтерв'ю DW з Рефатом Чубаровим.
Політика21 листопада 2024 р.
Місто Євпаторія в Криму

МЗС України вважає неприйнятною ідею Сікорського щодо Криму

МЗС України вважає неприйнятною ідею Сікорського щодо Криму

Територіальна цілісність України не може бути предметом для жодних компромісів, наголосили в МЗС у відповідь на пропозицію польського міністра Радослава Сікорського передати Крим під мандат ООН.
Політика20 вересня 2024 р.
Більше публікацій