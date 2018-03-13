Fiat Chrysler пропонує Renault об'єднатися в один з найбільших автоконцернів у світі

Якщо злиття відбудеться, то Fiat Chrysler і Renault стануть третім найбільшим автовиробником світу.
Автоконцерни Fiat Chrysler і Renault обговорюють можливість злиття. Американсько-італійський автовиробник Fiat Chrysler (FCA) офіційно оголосив пропозицію французькому Renault в понеділок, 27 травня, передає інформагенція AFP. Рада директорів Renault відповіла, що "зацікавлено" вивчає пропозицію. Про офіційне рішення концернів буде відомо за кілька днів або тижнів, повідомили в Renault.
Якщо злиття відбудеться, то Fiat Chrysler та Renault стануть третім найбільшим автовиробником світу. Згідно з пропозицією FCA, обидва концерни володітимуть по 50 відсотків акцій у майбутньому концерні. Планується виробляти близько 8,7 мільйона автомобілів на рік: від авто класу "люкс" до моделей для масового ринку. Нині більшу кількість автівок щорічно виробляють лише Volkswagen і Toyota.
Що виграють від злиття Renault і Fiat Chrysler
Renault продає свої автомобілі марок Dacia, Samsung і Lada передусім у Європі. У США - на другому найбільшому авторинку світу - французький автовиробник не представлений. У Китаї - на найбільшому авторинку світу - Renault не популярний.
Натомість FCA мало продає в Європі. Автівки марок Jeep, RAM і Dodge купують передусім у Північній Америці та Мексиці. Електроавтомобілі FCA нині не виробляє.
Злиття двох автовиробників не загрожує втратою робочих місць. Fiat Chrysler і Renault не планують закривати заводи, стверджують у FCA. Водночас завдяки злиттю там сподіваються щорічно заощаджувати близько п'яти мільярдів євро.
Фондові ринки відреагували на новину про ймовірне злиття позитивно. Після відкриття біржових торгів у понеділок курс акцій FCA піднявся на близько 18 відсотків, курс акцій Renault - на понад 15 відсотків.
Речниця французького уряду заявила, що офіційний Париж підтримує злиття. Держава володіє близько 15 відсотками акцій Renault. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав наміри концернів "блискучою операцією".
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