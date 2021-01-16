Fiat Chrysler - міжнародний автомобільний концерн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Fiat Chrysler".

Автомобільний концерн Fiat Chrysler, повна назва - Fiat Chrysler Automobiles N.V., постав внаслідок поглинання італійською автомобільною компанією Fiat американського автомобілевиробника Chrysler Group LLC. Таке поглинання сталося в 2014 році. Компанія зареєстрована в Амстердамі, її штаб-квартира розташована в Лондоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.