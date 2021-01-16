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Fiat Chrysler

Fiat Chrysler - міжнародний автомобільний концерн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Fiat Chrysler".

Автомобільний концерн Fiat Chrysler, повна назва - Fiat Chrysler Automobiles N.V., постав внаслідок поглинання італійською автомобільною компанією Fiat американського автомобілевиробника Chrysler Group LLC. Таке поглинання сталося в 2014 році. Компанія зареєстрована в Амстердамі, її штаб-квартира розташована в Лондоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Fiat Chrysler та PSA об'єдналися в один з найбільших автоконцернів світу

Fiat Chrysler та PSA об'єдналися в один з найбільших автоконцернів світу 16.01.2021

Компанія Stellantis, яка виникла внаслідок злиття Fiat Chrysler та Peugeot S.A, стане одним з найбільших автовиробників світу. Вона випускатиме автомобілі 14-ти марок.

ЄК дозволила створити один з найбільших автоконцернів у світі

ЄК дозволила створити один з найбільших автоконцернів у світі 21.12.2020

Єврокомісія дозволила об'єднатися двом автовиробникам та створити компанію Stellantis. На її думку, поява четвертого за величиною автомобільного концерна у світі не призведе до порушення конкуренції на ринку.
Через коронавірус Volkswagen призупиняє виробництво в Європі

Через коронавірус Volkswagen призупиняє виробництво в Європі 17.03.2020

Автовиробник Volkswagen призупиняє виробництво на своїх заводах у Європі. До таких самих заходів через пандемію коронавірусу вдалися й інші європейські товаровиробники.
Автовиробники PSA Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття

Автовиробники PSA Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття 18.12.2019

Автовиробники PSA Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття. Компанії хочуть створити четвертого за величиною автовиробника у світі, його назва ще невідома.
Fiat Chrysler і Peugeot SA почали офіційні переговори про злиття

Fiat Chrysler і Peugeot SA почали офіційні переговори про злиття 31.10.2019

В результаті злиття з'явиться четверта в світі за потужністю автогрупа. FCA і PSA розраховують, що злиття дозволить їм вирішити і внутрішні проблеми.
Fiat Chrysler пропонує Renault об'єднатися в один з найбільших автоконцернів у світі

Fiat Chrysler пропонує Renault об'єднатися в один з найбільших автоконцернів у світі 27.05.2019

Якщо злиття відбудеться, то Fiat Chrysler і Renault стануть третім найбільшим автовиробником світу.
Авторинок Європи: занепад дизелів, експансія гібридів

Авторинок Європи: занепад дизелів, експансія гібридів 13.03.2018

Радикальне рішення компанії Toyota припинити продажі "дизелів" у Європі і актуальна статистика з Німеччини та Великобританії підтверджують дедалі очевидніші тренди.
В ЄС у 2017-му продано рекордну за останні 10 років кількість нових авто

В ЄС у 2017-му продано рекордну за останні 10 років кількість нових авто 17.01.2018

У минулому році в Європейському Союзі продано рекордну за останнє десятиріччя кількість нових автомобілів - понад 15 мільйонів. Лідером ринку залишається німецька Volkswagen Group.
Нова кузовна мускулатура: відкрився автосалон Детройт-2018

"Нова кузовна мускулатура": відкрився автосалон Детройт-2018 14.01.2018

Серед найочікуваніших новинок автошоу - пікапи та кросовери. Німецька Mercedes-Benz вразила публіку "бурштиновою" інсталяцією.
Fiat Chrysler відкликає 1,9 мільйона автомобілів

Fiat Chrysler відкликає 1,9 мільйона автомобілів 15.09.2016

Fiat Chrysler відкликає 1,9 мільйона автомобілів через дефект подушок безпеки. Це стосуватиметься моделей, які були продані між 2010 та 2014 роками.
Fiat Chrysler відкликає 1,1 мільйона автомобілів

Fiat Chrysler відкликає 1,1 мільйона автомобілів 23.04.2016

У 1,1 мільйона автомобілів виробник має вдосконалити систему попередження водіїв про неувімкнений режим паркування.
У США Fiat Chrysler оштрафували на 70 мільйонів доларів

У США Fiat Chrysler оштрафували на 70 мільйонів доларів 10.12.2015

Національна адміністрація з безпеки дорожнього руху США оштрафувала Fiat Chrysler на 70 мільйонів доларів. Причиною для цього стало ненадання звітів щодо кількості постраждалих від аварій за участю автомобілів концерну.