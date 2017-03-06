 Fiat Chrysler та PSA об′єдналися в один з найбільших автоконцернів світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2021

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Новини

Fiat Chrysler та PSA об'єдналися в один з найбільших автоконцернів світу

Компанія Stellantis, яка виникла внаслідок злиття Fiat Chrysler та Peugeot S.A, стане одним з найбільших автовиробників світу. Вона випускатиме автомобілі 14-ти марок.

Peugeot S.A. та Fiat Chrysler завершили процес злиття

Peugeot S.A. та Fiat Chrysler завершили процес злиття

Французький автовиробник Peugeot S.A. (PSA) та італійсько-американський концерн Fiat Chrysler (FCA) завершили об'єднання - договір про їхнє злиття набув чинності у суботу, 16 січня. Раніше рішення про злиття двох автовиробників було схвалене абсолютною більшістю голосів акціонерів компаній. 

Внаслідок об'єднання двох концернів створено компанію Stellantis, акціями якої почнуть торгувати 18 січня на фондових біржах у Парижі та Мілані, в 19 січня - на Нью-Йоркській фондовій біржі.

У 2019 році дві компанії випустили понад 8 мільйонів автомобілів. За цим показником Stellantis поступатиметься лише Volkswagen, Toyota і Renault-Nissan, зазначає інформагентство dpa. Компанія випускатиме автомобілі 14-ти марок, серед яких, зокрема, Peugeot, Citroеn, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep і Maserati.  Вона є роботодавцем для більш ніж 400 тисяч співробітників.

Раніше під час антимонопольної перевірки у Єврокомісії виникло занепокоєння, що угода про злиття двох автовиробників могла б зашкодити конкуренції на ринку малих легких комерційних автомобілів у Бельгії, Чехії, Франції, Греції, Італії, Литві, Польщі, Португалії та Словаччині. У відповідь PSA пообіцяла, з одного боку, розширити співпрацю з японським конкурентом Toyota, що дасть можливість Toyota на справедливих умовах конкурувати з об'єднаною компанією в майбутньому. Окрім того, PSA та FCA пообіцяли полегшити конкурентам доступ до своїх станцій техобслуговування.

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