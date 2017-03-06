Fiat Chrysler та PSA об'єдналися в один з найбільших автоконцернів світу

Французький автовиробник Peugeot S.A. (PSA) та італійсько-американський концерн Fiat Chrysler (FCA) завершили об'єднання - договір про їхнє злиття набув чинності у суботу, 16 січня. Раніше рішення про злиття двох автовиробників було схвалене абсолютною більшістю голосів акціонерів компаній.

Внаслідок об'єднання двох концернів створено компанію Stellantis, акціями якої почнуть торгувати 18 січня на фондових біржах у Парижі та Мілані, в 19 січня - на Нью-Йоркській фондовій біржі.

У 2019 році дві компанії випустили понад 8 мільйонів автомобілів. За цим показником Stellantis поступатиметься лише Volkswagen, Toyota і Renault-Nissan, зазначає інформагентство dpa. Компанія випускатиме автомобілі 14-ти марок, серед яких, зокрема, Peugeot, Citroеn, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep і Maserati. Вона є роботодавцем для більш ніж 400 тисяч співробітників.

Раніше під час антимонопольної перевірки у Єврокомісії виникло занепокоєння, що угода про злиття двох автовиробників могла б зашкодити конкуренції на ринку малих легких комерційних автомобілів у Бельгії, Чехії, Франції, Греції, Італії, Литві, Польщі, Португалії та Словаччині. У відповідь PSA пообіцяла, з одного боку, розширити співпрацю з японським конкурентом Toyota, що дасть можливість Toyota на справедливих умовах конкурувати з об'єднаною компанією в майбутньому. Окрім того, PSA та FCA пообіцяли полегшити конкурентам доступ до своїх станцій техобслуговування.