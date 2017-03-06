ЄК дозволила створити один з найбільших автоконцернів у світі

Єврокомісія у понеділок, 21 грудня, погодила злиття автовиробників Fiat Chrysler (FCA) та Peugeot S.A. (PSA) та створення на їхній базі нового концерну, що носитиме назву Stellantis. Дві автомобільні групи взяли на себе достатні зобов'язання для забезпечення чесної конкуренції, зазначили в комісії.

"Доступ до конкурентного ринку невеликих комерційних фургонів важливий для багатьох самозайнятих та малих та середніх компаній по всій Європі. Ми можемо схвалити злиття Fiat Chrysler та Peugeot SA, оскільки їхні зобов'язання сприятимуть виходу та розширенню ринку невеликих комерційних фургонів" - зазначила єврокомісарка з питань конкуренції Маргарете Вестагер, додавши, що злиття двох компаній не завадить конкуренції на ринках, де вони працюють.

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Повідомляється, що під час антимонопольної перевірки у Єврокомісії виникло занепокоєння, що угода про злиття двох автовиробників могла б зашкодити конкуренції на ринку малих легких комерційних автомобілів у Бельгії, Чехії, Франції, Греції, Італії, Литві, Польщі, Португалії та Словаччині. Там компанії мають високі або дуже високі сукупні частки ринку і є особливо близькими конкурентами. Отже, злиття могло б призвести до підвищення цін для споживачів.

Щоб усунути занепокоєння, PSA запропонував, з одного боку, розширити співпрацю з японським конкурентом Toyota. Це дасть можливість Toyota на чесних умовах конкурувати з об'єднаною компанією в майбутньому. Окрім того, PSA та FCA пообіцяли полегшити конкурентам доступ до своїх станцій техобслуговування. "Поєднання цих зобов'язань дозволить підтримувати ефективну конкуренцію на ринку після злиття і, таким чином, повністю вирішити всі проблеми конкуренції", - запевнили в Єврокомісії.

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4 січня наступного року акціонери обох компаній зберуться окремо та будуть запрошені для затвердження процесу злиття. Очікується, що об'єднання завершиться до кінця першого кварталу 2021 року.

Майбутня компанія Stellantis отримала назву від латинського слова зірка - "Stella". Такі марки автомобілів, як Opel, Peugeot, Citroën, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth та Dodge продовжать існувати і надалі. Злиття двох автовиробників призведе до появи четвертої за величиною автомобільної компанії у світі.