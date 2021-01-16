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PSA

Groupe PSA - французький автомобільний концерн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "PSA".

Groupe PSA (Peugeot Société Anonyme) є французьким автомобільним концерном. Йому належать марки Citroen, DS, Opel, Peugeot та Vauxhall. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Fiat Chrysler та PSA об'єдналися в один з найбільших автоконцернів світу

Fiat Chrysler та PSA об'єдналися в один з найбільших автоконцернів світу 16.01.2021

Компанія Stellantis, яка виникла внаслідок злиття Fiat Chrysler та Peugeot S.A, стане одним з найбільших автовиробників світу. Вона випускатиме автомобілі 14-ти марок.

ЄК дозволила створити один з найбільших автоконцернів у світі

ЄК дозволила створити один з найбільших автоконцернів у світі 21.12.2020

Єврокомісія дозволила об'єднатися двом автовиробникам та створити компанію Stellantis. На її думку, поява четвертого за величиною автомобільного концерна у світі не призведе до порушення конкуренції на ринку.
Через коронавірус Volkswagen призупиняє виробництво в Європі

Через коронавірус Volkswagen призупиняє виробництво в Європі 17.03.2020

Автовиробник Volkswagen призупиняє виробництво на своїх заводах у Європі. До таких самих заходів через пандемію коронавірусу вдалися й інші європейські товаровиробники.
Автовиробники PSA Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття

Автовиробники PSA Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття 18.12.2019

Автовиробники PSA Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття. Компанії хочуть створити четвертого за величиною автовиробника у світі, його назва ще невідома.
Fiat Chrysler і Peugeot SA почали офіційні переговори про злиття

Fiat Chrysler і Peugeot SA почали офіційні переговори про злиття 31.10.2019

В результаті злиття з'явиться четверта в світі за потужністю автогрупа. FCA і PSA розраховують, що злиття дозволить їм вирішити і внутрішні проблеми.
Французький автоконцерн PSA йде з Ірану через загрозу санкцій США

Французький автоконцерн PSA йде з Ірану через загрозу санкцій США 04.06.2018

У серпні мають почати діяти санкції США щодо Тегерана через його ядерну програму. Виходом з іранського ринку PSA сподівається уникнути наслідків санкцій.
В ЄС у 2017-му продано рекордну за останні 10 років кількість нових авто

В ЄС у 2017-му продано рекордну за останні 10 років кількість нових авто 17.01.2018

У минулому році в Європейському Союзі продано рекордну за останнє десятиріччя кількість нових автомобілів - понад 15 мільйонів. Лідером ринку залишається німецька Volkswagen Group.
Французький автогігант PSA завершив придбання Opel та Vauxhall

Французький автогігант PSA завершив придбання Opel та Vauxhall 01.08.2017

Відтепер PSA є другим найбільшим автовиробником Європи після німецького Volkswagen. Opel та Vauxhall мають 100 днів, щоб підготувати стратегічний план взаємодії з іншими підприємствами PSA.
У концерні Opel відбулася зміна керівництва

У концерні Opel відбулася зміна керівництва 12.06.2017

Замість Карла-Томаса Ноймана німецький автоконцерн очолить Міхаель Лошеллер, який обіймав посаду директора з фінансів. Нойман залишиться в правлінні до переходу Opel до складу Groupe PSA.

Французи купили Opel: подробиці угоди (06.03.2017) 06.03.2017

Французький концерн PSA Peugeot Citroën придбав Opel у американського General Motors за понад 2 мільярди євро. Що тепер буде з Opel?

Коментар: Що залишиться від Opel

Коментар: Що залишиться від Opel 06.03.2017

Німецький автовиробник Opel вкотре переживає буремні часи. Після купівлі компанії французький концерн PSA уже заявив про чемпіонські амбіції на авторинку Європи. Але реалізувати їх буде непросто, вважає Генрік Беме.
Як французький концерн виводитиме Opel в автомобільну Лігу чемпіонів?

Як французький концерн виводитиме Opel в автомобільну "Лігу чемпіонів"? 06.03.2017

Французький автогігант PSA після придбання Opel виношує грандіозні плани щодо легендарного німецького автобренда. У самій же Німеччині більше цікавляться майбутнім робочих місць.

Французький концерн PSA Peugeot Citroën купив Opel за 2,2 мільярда євро

Французький концерн PSA Peugeot Citroën купив Opel за 2,2 мільярда євро 06.03.2017

Придбавши Opel, PSA стане другим за розміром автоконцерном у Європі та поступатиметься лише німецькому Volkswagen.
Автомобільна компанія Opel та її мінлива історія

Автомобільна компанія Opel та її мінлива історія 17.02.2017

Через неприбутковість Opel можуть продати французькому конкурентові Groupe PSA. Хоч власником автовиробника є американська корпорація General Motors, сам Opel вважається традиційно німецькою маркою.
Навіщо французам компанія Opel, якої позбавляється GM

Навіщо французам компанія Opel, якої позбавляється GM 16.02.2017

Американська корпорація General Motors неочікувано оголосила про намір продати збиткову німецьку дочку своєму прямому конкуренту - Peugeot Citroen. Німеччина обурена та стурбована.
Берлін занепокоєний планами PSA Peugeot Citroën придбати Opel

Берлін занепокоєний планами PSA Peugeot Citroën придбати Opel 15.02.2017

Німецький уряд зацікавлений у збереженні заводів і понад 18 тисяч робочих місць, які Opel створив у Німеччині. Профільні міністерства проводять переговори з автовиробниками, повідомив речник німецького уряду.
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