Groupe PSA - французький автомобільний концерн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "PSA".

Groupe PSA (Peugeot Société Anonyme) є французьким автомобільним концерном. Йому належать марки Citroen, DS, Opel, Peugeot та Vauxhall. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.