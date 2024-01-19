Федерація кіберспорту призупинила членство РФ

Федерація кіберспорту призупинила членство РФ19 січня 2024 р.
Міжнародна федерація кіберспорту (IESF) у відповідь на скаргу України призупинила 18 січня членство в організації Федерації комп'ютерного спорту Росії (RESF). Про це йдеться на сайті IESF.
Причиною рішення стало те, що RESF відкрила свої "представництва" на тимчасово окупованій території України, про що повідомила Федерація кіберспорту України (UESF).
Комітет з питань членства IESF провів таємне голосування і ухвалив рішення про призупинення "гарної репутації RESF". Утім, "відповідно до найкращих практик і міжнародних норм, таких як рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Олімпійської хартії щодо інклюзивності та недискримінації за ознакою походження", IESF дозволила гравцям з РФ брати участь у змаганнях на "нейтральних умовах".
Рішення діятиме до засідання генеральної асамблеї IESF, під час якого вирішать: повністю зупинити членство RESF, поновити його чи призупинити "до усунення причин".
Нагадаємо, що російським кіберспортивним командам уже забороняли брати участь у світових змаганнях - у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак влітку 2023 року їх повернули на турніри. На знак протесту проти цього українська збірна знялася з чемпіонату світу з Dota2.
Наприкінці 2023 року допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпіади-2024 в Парижі за низки умов вирішили також в МОК. Зокрема, ці спортсмени мають бути не пов'язаними з силовими структурами їхніх країн і такими, що не підтримували війну РФ проти України. Вони зможуть брати участь в статусі "нейтральних" атлетів (IOA) - без національного прапора й гімну і тільки в індивідуальних видах спорту.
Читайте також: Наразі про бойкот Олімпіади Україною не йдеться - мінспорту