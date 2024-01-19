Федерація кіберспорту призупинила членство РФ

Рішення ухвалили у відповідь на скаргу України. Втім, росіяни все-таки зможуть брати участь у турнірах під нейтральним прапором.

Міжнародна федерація кіберспорту (IESF) у відповідь на скаргу України призупинила 18 січня членство в організації Федерації комп'ютерного спорту Росії (RESF). Про це йдеться на сайті IESF .

Причиною рішення стало те, що RESF відкрила свої "представництва" на тимчасово окупованій території України, про що повідомила Федерація кіберспорту України (UESF).

Комітет з питань членства IESF провів таємне голосування і ухвалив рішення про призупинення "гарної репутації RESF". Утім, "відповідно до найкращих практик і міжнародних норм, таких як рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Олімпійської хартії щодо інклюзивності та недискримінації за ознакою походження", IESF дозволила гравцям з РФ брати участь у змаганнях на "нейтральних умовах".

Рішення діятиме до засідання генеральної асамблеї IESF, під час якого вирішать: повністю зупинити членство RESF, поновити його чи призупинити "до усунення причин".

Нагадаємо, що російським кіберспортивним командам уже забороняли брати участь у світових змаганнях - у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак влітку 2023 року їх повернули на турніри. На знак протесту проти цього українська збірна знялася з чемпіонату світу з Dota2.

Наприкінці 2023 року допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпіади-2024 в Парижі за низки умов вирішили також в МОК. Зокрема, ці спортсмени мають бути не пов'язаними з силовими структурами їхніх країн і такими, що не підтримували війну РФ проти України. Вони зможуть брати участь в статусі "нейтральних" атлетів (IOA) - без національного прапора й гімну і тільки в індивідуальних видах спорту.

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