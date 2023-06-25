Конфедерація фехтування відсторонила РФ і Білорусь

Через війну РФ проти України російські й білоруські спортсмени не зможуть брати участі в турнірах Європейської конфедерації фехтування. Втім вони можуть виступати на турнірах Міжнародної федерації в нейтральному статусі.

Європейська конфедерація фехтування (EFC) на тлі війни Росії проти України призупинила членство федерацій фехтувальників РФ і Білорусі, повідомляє в неділю, 25 червня агентство dpa.

Відповідну пропозицію Федерації фехтування України підтримала більшість з 43 країн-членів конфедерації на конгресі в польському Кракові 24 червня. Російські та білоруські спортсмени не зможуть брати участі в турнірах та інших заходах під егідою конфедерації.

Водночас вони можуть змагатися на турнірах Міжнародної федерації фехтування (FIE) у "нейтральному" статусі.

Раніше фехтувальників з Росії та Білорусі відсторонили від європейських першостей. Тоді FIE в терміновому порядку перенесла з Польщі до Болгарії індивідуальний чемпіонат Європи, що має важливе значення для кваліфікації на участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Командний європейський чемпіонат розпочнеться, як і заплановано, 29 червня у Кракові.

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