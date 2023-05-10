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ЄП підтримав приєднання Євросоюзу до Стамбульської конвенції

Олександр Куницький
2 год. тому

Євродепутати підтримали приєднання ЄС до Стамбульської конвенції. Цього не могли зробити шість років через позицію деяких країн ЄС.

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Депутати Європейського парламенту в середу, 10 травня, підтримали приєднання Європейського Союзу до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відому як Стамбульська конвенція. Про це повідомляється  на сайті Європарламенту.

Зазначається, що ЄС підписав Стамбульську конвенцію ще шість років тому, проте ратифікувати її не могли через відмову кількох держав-членів. Втім, у 2021 році Суд Євросоюзу постановив, що блок може ратифікувати договір без згоди всіх держав-членів.

Водночас, як наголошує пресслужба Європарламенту, приєднання ЄС до Стамбульської конвенції не звільняє країн-членів від її ратифікації. Тому євродепутати закликають решту шість країн - Болгарію, Чехію, Угорщину, Латвію, Литву та Словаччину - зробити це без зволікань, йдеться у повідомленні.

Гендерне насильство є найбільшою невирішеною щоденною проблемою в Європі, наголошує член Комітету громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту Лукаш Когут. "Кожна третя жінка в ЄС зазнавала фізичного та/або сексуального насильства - близько 62 мільйони жінок", - цитує його пресслужба Європарламенту.

Наступним кроком фіналізувати це рішення має Рада ЄС.

Стамбульська конвенція в Україні

Верховна Рада України ратифікувала Стамбульську конвенцію у червні 2022 року - через 11 років після підписання. Усі ці роки українські політики зволікали з ратифікацією документа, аргументуючи тим, що конвенція містить "норми, які не прийнятні для українського суспільства та української духовності", або тим, що в Україні достатньо внутрішнього законодавства, аби захистити жертв домашнього насильства.

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Стамбульська конвенція - міжнародний договір, який визнає насильство порушенням прав людини та дискримінацією, і юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством.

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