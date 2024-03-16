Єврокомісія оголосила поступки фермерам після протестів

У Брюсселі готові послабити деякі екологічні норми, щоб піти назустріч фермерам. Їх акції протестів є особливим викликом перед виборами до Європарламенту.

Європейська комісія у п'ятницю, 15 березня, запропонувала нові поступки в аграрній політиці ЄС у відповідь на протести фермерів у низці країн Європи. Зокрема, рекомендується послабити екологічні норми щодо сівообігу, захисту ґрунтового покриву та методів обробки ґрунту. Крім того, для дрібних фермерських господарств запропоновано скасувати деякі заходи контролю та штрафи.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), основна мета цих поступок - полегшити адміністративний тягар для фермерів ЄС та надати їм більшої гнучкості у дотриманні певних екологічних умов. "Сільськогосподарська політика адаптується до мінливих реалій", - заявила фон дер Ляєн.

Пропозиції Єврокомісії ще мають схвалити держави-члени ЄС. Ініціатива обговорюватиметься на зустрічі європейських міністрів сільського господарства у Брюсселі 26 березня.

Чому польські фермери блокують кордон з Україною To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Протести фермерів у ЄС

В останні місяці фермери з багатьох європейських країн влаштовували масштабні акції протесту, блокуючи автомагістралі. Ці протести коштували бізнесу десятки мільйонів євро через затримки у транспортуванні. На думку фермерів, угоди про вільну торгівлю призводять до нечесної конкуренції через товари, які надходять із-за кордону.

Так, польські фермери з 9 лютого блокують низку пунктів пропускуна кордоні з Україною. Вимоги польських фермерів зводяться, зокрема, до блокування надходження сільськогосподарської продукції з України. На кордоні зупинений рух кількох тисяч вантажівок.

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Крім того, європейські фермери заявили, що скорочення субсидій на паливо, а також жорсткі екологічні норми в рамках Європейського зеленого курсу, спрямованого на боротьбу зі зміною клімату, стають для них важким тягарем.

Протести в ЄС стали особливим викликом перед виборами до Європарламенту, які відбудуться у червні, оскільки фермерськими акціями намагаються скористатися ультраправі партії, щоб залучити до себе виборців.