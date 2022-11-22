Єврокомісія надала Україні ще 2,5 мільярда євро макрофіну

Єврокомісія надала ще 2,5 мільярда євро макрофінансової допомоги для України, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Twitter у вівторок, 22 листопада. "Ми плануємо виділити 18 мільярдів євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів. Для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - додала вона.

Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував Брюсселю за виділені кошти. "Ми щиро вдячні ЄС за надану Україні фінансову підтримку. Отримані кошти значною мірою допоможуть забезпечити термінові видатки державного бюджету та підтримати економічну стабільність у державі", - цитує Марченка "Інтерфакс-Україна".

Також за цю макрофінансову допомогу подякував президент України Володимир Зеленський. "Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 мільярда євро. Важливий внесок у стабільність напередодні складної зими. Вдячний ЄС та Урсулі фон дер Ляєн за солідарність та підтримку. Очікуємо на схвалення програми макрофіну на 2023 в обсязі 18 мільярдів євро", - написав він у Twitter.





Як повідомляється на сайті міністерства фінансів України, загальна сума наданої Україні макрофінансової допомоги ЄС починаючи з 24 лютого досягла 6,7 мільярда євро.

Макрофінансова допомога для України від ЄС

Наприкінці травня - початку червня цього року ЄС попередньо схвалив виділення Україні нової екстреної макрофіндопомоги на 9 мільярдів євро, нагадує "Інтерфакс-Україна". На початку серпня з цієї суми були виділено мільярд євро, а рішення щодо решти затягнулися. Зокрема, через дискусію, чи ці гроші є кредитними, чи грантовою допомогою.



Як результат, ще 2 мільярди євро надійшли у середині жовтня, а віцепрезидент ЄК Валдіс Домбровскіс повідомив, що третій транш на три мільярди євро очікується на початку грудня. Пізніше він уточнив, що 2,5 мільярда надійдуть наприкінці листопада, а ще пів мільярда - на початку грудня. Ще три мільярди, що залишились з початкових дев'яти, увійдуть до нової програми фіндопомоги у 2023 році, яка становитиме 18 мільярдів євро. Мова йде про кредити на пільгових умовах.



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