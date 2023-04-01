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Рада Безпеки ООНФото: Ed Jones/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Єрмак: Головування Росії у Раді Безпеки ООН є ганьбою

Максим Сидоржевський
3 год. тому

Те, що Росія починає головувати у Раді Безпеки ООН, є ударом по заснованій на правилах системі міжнародних відносин, переконаний Андрій Єрмак.

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Головування держави-агресорки Росії у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Наційє ганьбою та ударом заснованій на правилах системі міжнародних відносин, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. "Дуже показово, що в свято однієї терористичної держави друга терористична держава починає головувати в РБ ООН. Це не просто ганьба. Це черговий символічний удар по заснованій на правилах системі міжнародних відносин", - написав Єрмак у суботу, 1 квітня, у Twitter.

Напередодні, 31 березня, голова ОПУ взяв участь у відкритті міжнародної виставки "Україна. Розп'яття. Трибунал" у Нью-Йорку, присвяченій злочинам РФ в Україні. За словами Єрмака, Україна вважає дуже важливим створення Міжнародного спеціального трибуналу для керівництва Росії. Чиновник наголосив, що Україна очікує від Генеральної Асамблеї ООН ухвалення резолюції, що закликає покарати Росію за злочин агресії.

"Від імені моїх співвітчизників, які страждають, я закликаю всіх вас підтримати цю резолюцію. І прошу вас зробити все можливе, щоб притягнути державу-терориста до відповідальності за скоєні нею злочини", - закликав він, цитує прес-служба ОПУ.

Спецтрибунал щодо злочинів РФ

За словами Єрмака, станом на кінець березня в Україні зафіксовано 90 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

Єрмак нагадав, що в березні минулого року ОПУ розпочав кампанію зі створення трибуналу. "Протягом трьох місяців ми отримали підтримку Парламентської асамблеї Ради Європи та Європейського парламенту. Відтоді національні парламенти по всій Європі ухвалили десятки рішень на підтримку цієї ініціативи, - сказав керівник Офісу президента. - Група з 33 держав, що розробляє операційну модель трибуналу, вже провела друге засідання. Тимчасова прокуратура в Гаазі ось-ось розпочне збір доказів російського злочину агресії. І, нарешті, дуже важливо, Генеральна Асамблея ООН має ухвалити резолюцію, що закликає покарати Росію за злочин агресії".

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Виставка організована Національним музеєм історії України у Другій світовій війні за підтримки Офісу президента України. На площі близько двох тисяч квадратних метрів розміщено понад 1000 експонатів, зібраних під час експедицій на деокуповані території, де РФ тероризувала мирне населення.

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