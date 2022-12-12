Енергокриза та Різдво: як економлять німці

Зростання цін на енергетичному ринку в 2022 році призвело до економії. Чи варто витрачатися на різдвяну ілюмінацію? Чи саме зараз людям так потрібне світло та свято?

Тисячі вогнів, запах смаженого мигдалю та глінтвейн на різдвяних ярмарках - це так по-німецьки! Багато хто страждав, коли через пандемію був позбавлений цього свята. Але цього року все, як завжди. З невеликим застереженням. Доводиться заощаджувати на електриці. Але ні німців, ні туристів це не бентежить.

Різдвяні ярмарки в Німеччині - найзатишніші та найпопулярніші

Ніколь та Ендрю абсолютно щасливі, походжаючи серед блискучих, святково прикрашених будиночків різдвяного ярмарку на Бебельплац у Берліні. Вони спеціально прилетіли зі США, щоб особисто поринути у казкову атмосферу німецького Різдва, про яку вже стільки чули. Спочатку пандемія, тепер енергетична криза - але вони даремно боялися, що передріздвяна Німеччина зустріне їх похмурою темрявою.

"Різдвяний сезон, у тому вигляді, як ми до нього звикли, є частиною нашої культури. Крім того, ця традиція є особливо важливою і для залучення гостей з-за кордону, - зазначає Крістіан Тенцлер (Christian Tänzler), співробітник туристичного порталу VisitBerlin. - Тому не обійтися без святкового освітлення площ і вулиць, хоча б таких великих, як столична Курфюрстендам. Ми живемо в епоху соціальних мереж, і вулиця, що горить різдвяними вогнями, створює зовсім інше враження, ніж вулиця у темряві".

Борщ і вареники - на різдвяному ярмарку в Німеччині

Різдво у темряві?

Чи варто у передсвятковий час додатково підсвічувати громадські місця та приватні будинки? Неабиякі дискусії з цього приводу розгорілися в Німеччині ще влітку, і, схоже, продовжуються досі, хоча всі різдвяні ярмарки вже відкрилися. Адже ціни на енергоносії через війну Росії проти України відчутно зросли, та за дуже холодної зими країна може зіткнутися навіть з дефіцитом енергоресурсів. На цьому тлі частина людей виступає за жорстку економію цього року, а інші переконують у тому, що саме у важкий кризовий час особливо важливо подарувати людям гарний настрій та певну впевненість.

Ініціював це обговорення Юрґен Реш (Jürgen Resch), директор німецької некомерційної екологічної асоціації Umwelthilfe. Він звернув увагу на те, що у різдвяний період витрачається багато електроенергії. В інтерв'ю DW він заявив, що, на його думку, саме цього року необхідно скоротити витрати на освітлення. "Але йдеться не про те, щоб Німеччина відзначала Різдво у темряві. Замість сліпучо яскравих торгових вулиць, які споживають занадто багато електроенергії, ми могли б зосередитися на підсвічуванні лише найнеобхіднішого".

Блискучі Діди Морози, санчата з подарунками та олені - типово німецькі різдвяні прикраси Фото: lausitznews.de/imago images

Висвітлення ярмарків і міських центрів

Деякі міста підтримали ідею економії та скоротили час роботи різдвяних ринків. Або навіть, як у місті Фулда, повністю закриваючи ярмарок на один день на тиждень. Однак Німецька асоціація виставкових місць (Deutsche Schaustellerbund) не бачить у цьому реальної економії та підкреслює важливість різдвяних ринків як місць для споглядання, зустрічей та приємного проведення часу з сім'єю, друзями та колегами - особливо у важкі часи.

Багато запитань викликають і витрати на додаткове освітлення міст у передріздвяний час. Тому у вересні 2022 року сенат Берліна оголосив, що не підтримуватиме святкову ілюмінацію за рахунок бюджетних коштів. Це було б неправильно через енергетичну кризу та заклики до загальної економії.

І все ж берлінська Курфюрстендамм сьогодні сяє не гірше, аніж завжди – завдяки приватним внескам її прикрасили 140 тисячами лампочок, в ногу з часом - енергозберігальними. А ось не менш відомому берлінському бульвару Унтер-ден-Лінден пощастило менше - цього року там нема святкового вбрання.

Чи є на ярмарках відвідувачі

Найпопулярнішим у Німеччині вважається різдвяний ярмарок перед Кельнським собором. Щороку сюди приходять і приїжджають понад чотири мільйони людей. Найбільший різдвяний ринок знаходиться у Ростоку. А ось визначити найкрасивіший німецький різдвяний ярмарок неможливо, адже у кожного свої смаки та уподобання. І вибір величезний: традиційні, середньовічні, романтичні, що викликають ностальгію… У містах, у замках, у лісі…

Різдво у Берліні Фото: Lisa Stüve/DW

У Берліні обов'язково варто відвідати щонайменше чотири різдвяні ярмарки - на Жандарменмаркт, біля замку Шарлоттенбург, на Александерплац, а також на Бебельплац. Судячи з різноманітності мов, туристів на останньому ярмарку цього року не менше, аніж німців. На відміну від багатьох інших, на Бебельплац цього року освітлення помірне, зате яскравою світлою плямою особливо виділяється ялинка, встановлена посеред ринку. А також справно працюють кіоски з продажу глінтвейну - гарячого вина з додаванням цукру та прянощів, та їжі - переважно це сосиски всіх сортів, картопля фрі та картопляні млинці з яблучним мусом.

Перед початком сезону Олександр Вінеке (Alexander Wieneke), керуючий "Гарячою хатиною", в якій продають глінтвейн, встановив для роботи енергозберігальні пристрої. "Про енергозбереження ми замислювалися і раніше. Кілька років тому ми поміняли всі лампи на світлодіодні і додатково цього року ми закликали своїх співробітників працювати максимально енергоефективно".

Перед "Гарячою хатиною" стоїть черга. Але чи думає хтось із відвідувачів у цей момент про енергокризу? "Тут все чудово і, перш за все, дуже по-німецьки", - зазначає пара зі Швеції. "Але якими б прекрасними не були ці різдвяні ярмарки, я думаю, що період їхньої роботи все-таки потрібно скоротити до 14 днів замість цілого місяця, як це традиційно робиться, - з метою економії електроенергії", - вважає чоловік.