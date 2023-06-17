Екстрадицію у США заблоковано: Фірташ виграв суд у Австрії

Український мільярдер Дмитро Фірташ, який був уже за крок до видачі Сполученим Штатам, виграв суд у Відні щодо своєї екстрадиції. Тепер ця справа може затягнутися ще на роки.

Австрійський суд у п'ятницю, 16 червня, ухвалив рішення на користь українського мільярдера Дмитра Фірташа, заблокувавши його екстрадицію до США для пред'явлення звинувачень у корупції, повернувши справу на початкову стадію. Про це повідомляє агенція AP з посиланням на рішення суду.

Фірташа звинувачують у США у змові з метою дачі хабарів в Індії за видобуток титану, який використовується в реактивних двигунах. Він заперечує будь-які правопорушення.

Дев'ять років судів

Судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває вже дев'ять років. Навесні 2014 року бізнесмена заарештували у Відні за запитом США, однак потім звільнили під заставу в 125 мільйонів євро.

До 2019 року Фірташ пройшов всі інстанції, зазнавши невдачі. Після цього міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести "політичний" підтекст правового переслідування Фірташа у США.

Читайте також: Українські олігархи: динозаври, час яких минає?

Як Фірташ рвався на війну

Невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України - попри підписку про невиїзд - аби "боронити свою батьківщину". Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.

Читайте також: У рейтинг найбагатших людей світу потрапили шість українців