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ПолітикаВеликобританія

Експрем'єр Великобританії Кемерон очолить МЗС королівства

Олександр Куницький
13 листопада 2023 р.

У Великобританії здійснена низка перестановок в уряді через звільнення з посади міністерки внутрішніх справ.

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Девід Кемерон - новий глава МЗС Великобританії
Девід Кемерон - новий глава МЗС ВеликобританіїФото: Suzanne Plunkett/REUTERS

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у понеділок, 13 листопада, призначив на посаду міністра закордонних справ колишнього очільника уряду Девіда Кемерона.

Раніше у цей день Сунак звільнив з посади міністерку внутрішніх справ Суеллу Браверман. Її наступником на посаді очільника  внутрішньополітичного відомства став міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. 

Відставка Браверман через критику поліції

Її відставка відбулася після того, як Браверман розкритикувала роботу поліції під час пропалестинського маршу в Лондоні11 листопада . Після акції Браверман опублікувала статтю у газеті The Times, у якій назвала "подвійними стандартами" дії правоохоронних органів. Вона пояснила, що, на її думку, поліцейські на одних демонстраціях дають жорстку відповідь на дії учасників, а на інших - зокрема пропалестинських - більш м'яку.

Браверман припустила, що такий підхід може бути пов'язаний з острахом поліції отримати критику на свою адресу. Чиновниця також написала, що деякі організатори маршів на підтримку палестинців мають зв'язки з радикальним угрупуванням ХАМАС, визнаним терористичним у США та ЄС.

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