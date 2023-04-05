Експорт зброї з ФРН: 90 відсотків для України та партнерів

У десятці найбільших покупців німецьких озброєнь у першому кварталі - Угорщина, Україна, США та Франція. У статистиці мінекономіки ФРН, проте, не враховано безоплатну військову допомогу Києву.

У першому кварталі поточного року уряд ФРН надав дозволи на експорт німецьких озброєнь та військового спорядження на загальну суму 2,4 мільярда євро. Це менше, ніж за такий же період минулого року, коли загальна сума становила 2,88 мільярда. Такі дані навело 4 квітня міністерство економіки Німеччини, що обліковує та контролює постачання продукції німецького ВПК на світовий ринок.

Допомога Україні у відбитті російської агресії

Левова частка німецького військового експорту (2,18 мільярда з 2,4 мільярда) у першому кварталі, наголошує мінекономіки ФРН, припала на поставки країнам-партнерам та Україні для "її самооборони від російської агресивної війни, що суперечить міжнародному праву".

40 німецьких БМП Marder уже в Україні Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

До країн-партнерів, за прийнятою у Німеччині класифікацією, належать усі держави-члени ЄС і НАТО, а також прирівняні до них Японія, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія. Але до десятки найбільших імпортерів німецьких озброєнь та військового спорядження крім них та України також входять Південна Корея, Нігер та Об'єднані Арабські Емірати, які належать до категорії "третіх країн".

Щоправда, німецький військовий експорт до Нігеру та ОАЕ становив загалом близько 90 мільйонів євро. У першому випадку це головним чином літаки прикордонного контролю, у другому - спорядження для захисту від хімічної зброї.

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Боєприпаси для армії Угорщини

Обсяг дозволеного владою ФРН німецького військового експорту до Франції становив 121 мільйон євро, до США - 132 мільйони, до Великобританії - 165 мільйонів. Найбільшим покупцем виробів німецького ВПК виявилася в першому кварталі Угорщина - 765 мільйонів. Це істотно більше, ніж сума дозволених поставок до України (497 мільйонів).

Але, як пояснили кореспондентові DW в мінекономіки Німеччини, дані за перший квартал - не показник. По-перше, оскільки у цей час були санкціоновані великі поставки замовлених раніше боєприпасів для угорської армії. А, по-друге, "українська частка" у неповних пів мільярда враховує лише дозволи на постачання тієї військової техніки та озброєнь, які Київ замовив у компаній німецького ВПК за власний рахунок.

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Урядовий список військової допомоги Україні

Насправді обсяг німецких військових поставок Україні значно більший, адже, наприклад, деяка бойова техніка та військове спорядження з арсеналів Бундесверу передається ЗСУ безоплатно.

У списку військової допомоги Україні і система ППО IRIS-T Фото: Diehl Defence

На сайті німецького уряду регулярно оновлюється повний список того, що вже поставлено Україні як із запасів Бундесверу, так і з конвеєрів військових заводів, а також - у другій частині списку - того, що готується до відправки. З 1 січня 2022 року до 27 березня 2023-го, зазначається на сайті уряду Німеччини, видано дозволів на загальну суму військових поставок Україні у розмірі 2 728 279 572 євро.

При цьому, роз'яснює німецький уряд, у цю суму не входять товари військового призначення, зокрема, захисне обладнання, щодо яких було зроблено виняток та - для прискорення постачання - скасовано правило видачі дозволів на експорт.

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29 березня бюджетний комітет Бундестагу задовольнив прохання уряду ФРН та схвалив надання ще 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Цьогоріч на ці цілі виділять 3,24 мільярда євро, до 2032 року - загалом 8,82 мільярда євро. Кошти будуть використані для прямих військових поставок Києву, а також для поповнення запасів Бундесверу.