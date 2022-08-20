Екологічне лихо в Одері: зібрали ще близько 200 тонн мертвої риби

Екологами та державними службами Польщі й Німеччини протягом декількох днів було виловлено близько 200 тонн мертвої риби в річці Одер. Лише з польського боку в Одері та ще одній водоймі вилучено близько 160 тонн мертвої риби. Крім риби, загинули також мідії, раки та личинки водних комах, повідомили в німецькій природоохоронній асоціації NABU.

Високі концентрації отрутохімікатів

Також повідомляється, що нещодавно державна лабораторія Берліна-Бранденбурга виявила перевищення рівня гербіцидів у воді. За даними земельного міністерства охорони довкілля Бранденбурга, в пробах, взятих у період з 7 по 9 серпня на вимірювальній станції Франкфурта-на-Одері, зареєстровано високий рівень концентрації засобу захисту рослин, що містить активну складову 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти. Цей хімікат активно застосовують для боротьби з бур'янами. Утім, у відомстві схильні розглядати кілька причин екологічної катастрофи, адже прямий взаємозв'язок між цим хімікатом і загибеллю риби поки не простежується.

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Крім того, в пробах води спостерігалися вкрай високі показники рівня pH, велика кількість солей та зависокий рівень кисню. У земельному міністерстві Бранденбурга визнали, що поки не можуть пояснити причини таких високих показників.

Причина - у цвітінні водоростей

Тим часом дослідники Інституту прісноводної екології та внутрішнього рибальства імені Лейбніца (IGB) спільно з польськими колегами виявили у річці Одер токсичну водорість Prymnesium parvum. За словами дослідників, цей вид, також відомий як "золотіи водорості", іноді спричиняє загибель риби. Інститут виявив масове цвітіння водоростей зі вмістом 200 мікрограмів на літр та понад 100 тисяч клітин на мілілітр води. Зазвичай цей вид водоростей мешкає в солонуватій воді, тобто в гирлах річок, куди стікаються солона та прісна вода.

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Так само Інститут харчової хімії та токсикології Віденського університету заявив, що токсин цих водоростей був виявлений "поза всякими сумнівами" й "справді у значних кількостях у зразках з річки Одер, узятих з різних місць". З огляду на це вчені припускають, що є прямий зв'язок із загибеллю риб та молюсків за такої концентрації цих водоростей. Міністерство охорони довкілля Польщі теж підтвердило наявність цих водоростей. Зазначається, що ці водорості підвищують вміст кисню та рівень pH у воді, що й було виявлено у пробах води.

Дослідники підозрюють, що масове цвітіння цих водоростей спричинило потрапляння солоної води в Одер. Також польські ЗМІ повідомляють про потрапляння солоної води до річки Одер з очисних потужностей польської гірничодобувної компанії KGHM. Компанія визнала, що справді скидала стічні води в водойму, але в рамках встановлених норм і в меншому обсязі, ніж порівняний торішній період, пише Deutschlandfunk.