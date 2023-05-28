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Демонстрантів у Гаазі розганяли водометами
Демонстрантів у Гаазі розганяли водометамиФото: Abdullah Asiran/AA/picture alliance
Природа й екологіяНідерланди

У Гаазі на екологічній акції затримали зірку "Гри престолів"

Ольга Журавльова
2 год. тому

Учасники Extinction Rebellion провели в Гаазі акцію проти видачі державних субсидій на видобуток викопного палива. Поліція застосувала для розгону водомети. Серед понад 1500 затриманих є акторка з "Гри престолів".

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У Гаазі в суботу, 27 травня, затримали понад півтори тисячі учасників демонстрації, організованої рухом кліматичних активістів "Повстання проти вимирання" (Extinction Rebellion),  повідомляють агенції AFP і dpa з посиланням на поліцію Нідерландів.

Метою акції був протест проти надання державних субсидій на видобуток викопного палива. За оцінками організаторів, у заході взяли участь близько шести тисяч осіб.

Демонстранти заблокували рух на ділянці автомагістралі, що проходить центром міста. Для розгону акції правоохоронці застосовували водомети.

Серед затриманих - зірка "Гри престолів"

Затримали щонайменше 1579 людей. Щонайменше 40 із них можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Їх звинувачують у вандалізмі та образах представників влади. В одному з випадків екоактивіст вкусив поліцейського. 

Затримання на акції в Гаазі
Затримання на акції в ГаазіФото: Abdullah Asiran/AA/picture alliance

Серед затриманих виявилося кілька нідерландських знаменитостей, зокрема акторка Каріс ван Гаутен, відома за роллю жриці Мелісандри в популярному серіалі "Гра престолів". За даними агентства ANP, згодом її відпустили з відділку поліції.

Читайте також: По всій Німеччині відбулися обшуки в екоактивістів-радикалів

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