ЄБРР збільшить капітал на 4 млрд євро для підтримки України

Додатковий капітал ЄБРР використає для "значних і стійких інвестицій" в українську економіку як під час війни, так і в період відновлення країни.

Керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалили рішення збільшити оплачений капітал на чотири мільярда євро (на 13 відсотків) - до 34 млрд євро. Такі заходи необхідні для фінансування проектів ЄБРР в Україні та в інших країнах присутності, заявив банк у вівторок, 19 грудня.

"Додатковий капітал акціонерів буде використано для забезпечення значних і стійких інвестицій у реальну економіку України - як у воєнний час, так і в період відновлення, а також допоможе підтримати пріоритети ЄБРР у всіх країнах, де він працює", - йдеться у повідомленні. Цей капітал дасть змогу ЄБРР продовжувати забезпечувати рівень щорічних інвестицій в Україну в розмірі близько 1,5 млрд євро в період війни, а також мати у своєму розпорядженні кошти для збільшення підтримки до 3 млрд євро на рік після початку відновлення країни.

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Рішення набуде чинності наприкінці 2024 року

Рішення ухвалено після відповідної рекомендації ради директорів ЄБРР у листопаді 2023 року і набуде чинності 31 грудня 2024 року. У травні поточного року керівники ЄБРР визнали, що підтримка України має бути найвищим пріоритетом банку як нині, так і в майбутньому, йдеться в заяві.

У заяві також наголошується, що ЄБРР уже направив в Україну понад три мільярда євро з початку повномасштабного російського вторгнення. Це третє збільшення капіталу ЄБРР після аналогічних рішень, ухвалених у 1996 і 2010 роках.

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