Двоє українців загинули внаслідок аварії літака в Росії

Білоруський вантажний літак розбився в Іркутській області РФ у середу, 3 листопада. Семеро членів екіпажу загинули, повідомив російський "Інтерфакс" із посиланням на губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва. Також Кобзєв повідомив, що на борту могли бути двоє пасажирів. Серед жертв катастрофи - двоє українців, підтвердили в українському МЗС.

На своїй сторінці у Twitter речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав, що "за попередньою інформацією, у складі екіпажу АН-12, що розбився біля Іркутська, були два українці" і повідомив, що українські дипломати в РФ з'ясовують обставини авіакатастрофи.

Міністерство транспорту та комунікацій Білорусі повідомило, що літак АН-12 авіакомпанії "Гродно" заходив на посадку в аеропорту Іркутська, коли йшов сніг із дощем. Під час відходу на друге коло, літак упав у районі селища Пивовареха.

"Повітряним судном керував досвідчений екіпаж, до складу якого входило семеро осіб: двоє громадян Російської Федерації, двоє - України і троє - Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні білоруського мінтрансу. Заначено, що вантажу на борту не було.

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У Мінську повідомили, що Міждержавний авіаційний комітет, до якого серед інших членів входять Росія і Білорусь, але не входить Україна, створить комісію для розслідування інциденту.