Річниця катастрофи Ан-26: Венедіктова скаржиться на затягування процесу

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила у суботу, 25 вересня, що розслідування обставин падіння літака Ан-26 біля Чугуєва рік тому перебуває на завершальній стадії і готове до передачі до суду, але захист екскомандувача Повітряних сил ЗСУ затягує цей процес.

"Ще 5 травня ми надали доступ сторонам до зібраних матеріалів. Завершили ознайомлення з ними наразі всі потерпілі та їхні представники, четверо підозрюваних та їхні захисники, один підозрюваний та його захисник перебувають на завершальному етапі ознайомлення", - написала генпрокурорка у соцмережі Facebook.

За її словами, підозрюваний екскомандувач Повітряних Сил Збройних Сил України Сергій Дроздов жодного разу не з'явився до Державного бюро розслідувань (ДБР) та не ознайомився із матеріалами досудового розслідування.

"Його адвокати затягують розгляд клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами, заявляючи численні клопотання та відводи слідчому судді. Тому це клопотання не розглянуте вже упродовж більш як півмісяця", - зазначила Венедіктова.

Вона додала, що 20 вересня слідчий суддя залишив без задоволення скаргу захисника екскомандувача Повітряних Сил ЗСУ на повідомлення про підозру. "Тож лише через неналежну процесуальну поведінку підозрюваного обвинувальний акт ще не направлений до суду", - переконує Венедіктова і додає, що прокуратура робить "все можливе", щоб всі причетні до системних порушень, які призвели до авіатрагедії під Харковом, відповіли перед законом.

Підозрювані у причетності до трагедії

Загалом шестеро військових службових осіб підозрюються у порушенні правил польотів, підготовки до них та правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, та у недбалому ставленні до служби. Серед них керівник польотами, що 25 вересня 2020 року відбувались у військовій частині А4014, заступник командира цієї частини з льотної підготовки, заступник командира частини, командир частини, начальник Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та командувач Повітряних Сил Збройних Сил України.

​Слідство встановило, що ці особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна. "Зліт з "конвеєра" був не передбачений керівництвом з льотної експлуатації. На борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути. Порушено було порядок здійснення льотної підготовки курсантів, а контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки здійснювався неналежно", - написала Венедіктова. Вона додала, що керівництво польотів не вжило достатніх адекватних заходів, щоб уникнути авіакатастрофи під час кризової ситуації.

Церемонія пам'яті загиблих внаслідок катастрофи АН-26

У суботу під Чугуєвом в Харківській області відбулася церемонія пам'яті загиблих унаслідок аварії літака АН-26, яка сталася рік тому. Як передає агентство "Інтерфакс-Україна", ведучий церемонії зачитав імена загиблих, після чого єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан відслужив панахиду.

Потім до пам'ятного каменю, на місці якого планується встановити пам'ятний знак, поклали квіти родичі загиблих, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Повітряних сил Микола Олещук, в.о. голови Харківської ОДА Олександр Скакун та інші.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня 2020 року на автодорогу Київ-Харків-Довжанський неподалік Чугуєва впав літак Ан-26. Авіакатастрофа сталася під час планових навчальних польотів, коли літак здійснював посадку на аеродромі військової частини в Чугуєві.

На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів та сім офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). 25 людей загинули на місці, двох курсантів госпіталізували. Вранці 26 вересня один з госпіталізованих помер у лікарні.

18 грудня 2020 року ДБР оголосило підозри трьом посадовим особам - командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, колишньому командиру військової частини А4104 В'ячеславу Глазунову, колишньому керівнику управління польотами на аеродромі "Чугуїв" Олександру Жуку.

30 квітня 2021 року слідчі ДБР оголосили про підозру ще трьом - заступнику командира військової частини А4104 Віктору Вовку, заступнику командира з льотної підготовки Роману Куценку та депутату Харківської облради Олександру Туринському, який на момент катастрофи виконував обов'язки начальника Харківського національного університету Повітряних сил.

6 травня 2021 року ДБР заявило про закінчення слідства і відкрило матеріали справи підозрюваним для ознайомлення.

13 травня 2021 року начальник слідчого відділу ДБР України Вадим Приймачок заявив, що основною причиною падіння літака Ан-26 був дозвіл на злети конвеєрним способом.