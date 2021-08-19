 У Росії удруге за два дні розбився військовий літак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2021

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Новини

У Росії удруге за два дні розбився військовий літак

Упродовж двох днів у Росії зазнали катастрофи винищувач МіГ-29СМТ і військово-транспортний літак Іл-112В.

Винищувач МіГ-29 (архівне фото)

Винищувач МіГ-29 (архівне фото)

Надзвуковий винищувач МіГ-29СМТ розбився під час тренувального польоту в Астраханській області Росії, повідомили в середу, 18 серпня, у пресслужбі Південного військового округу РФ. Унаслідок падіння літака пілот загинув. Машина зазнала аварії відразу після зльоту під час виконання першого розвороту, вказали у пресслужбі.

Інцидент стався неподалік від злітно-посадкової смуги у безлюдному місці на території полігону Ашулук. Політ було здійснено без боєкомплекту, уточнюється в повідомленні. Для виявлення причин катастрофи до місця падіння вирушила комісія головного командування повітряно-космічних сил Росії.

Легкий винищувач четвертого покоління МіГ-29 розробили на початку 1980-х років. Як зазначає агенція "Інтерфакс", упродовж останніх років трапилося більше десятка аварій винищувачів даного типу.

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Друге падіння військового літака за два дні

Днем раніше під час тренувального польоту в Московській області зазнав аварії літак Іл-112В. Унаслідок катастрофи загинули всі три члени його екіпажу. Попередньою причиною аварії єдиного льотного зразка нового військово-транспортного літака Іл-112В названо потрапляння мастила до камери згоряння, що призвело до загоряння у двигуні.

Легкий військово-транспортний літак Іл-112В (архівне фото)

Легкий військово-транспортний літак Іл-112В (архівне фото)

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